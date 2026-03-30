SAD NEĆE DOZVOLITI IRANU DA NAPLAĆUJE PUTARINU: Prolaz kroz Ormuski moreuz biće otvoren (VIDEO)

SJEDINjENE Države neće dozvoliti Iranu da naplaćuje putarine brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, a predsednik Donald Tramp ima niz opcija da to spreči, rekao je državni sekretar Marko Rubio.

On tvrdi da Teheran navodno preti da će uspostaviti stalnu kontrolu nad moreuzom i nametnuti sistem putarina brodovima.

-To se neće dozvoliti. Predsednik ima niz opcija koje su mu na raspolaganju ako odluči da to spreči, rekao je Rubio u emisiji „Jutarnji program“ na Ej-Bi-Siju.

Međutim, državni sekretar je odbio da otkrije konkretne mere koje Vašington razmatra. Naglasio je da neće razgovarati o vojnoj taktici i uputio je da se za takva pitanja treba obratiti Ministarstvu odbrane SAD.

Rubio je takođe izjavio da Sjedinjene Države nameravaju da postignu svoje ciljeve „tokom nedelja, a ne meseci“. Dodao je da Vašington smatra neprihvatljivom situaciju u kojoj Iran određuje ko može da tranzitira međunarodnim plovnim putem.

Sjedinjene Države preferiraju da mirno reše razlike sa Iranom, ali moraju biti spremne na činjenicu da ti napori neće biti uspešni, dodao je Rubio.

Predsednik Donald Tramp ima nekoliko opcija u vezi sa svojim izrečenim ciljem zaplene iranske nafte, otkrio je Rubio.

-Predsednik ima nekoliko opcija, a Ministarstvo odbrane priprema varijante za predsednika i u vezi sa raznim drugim nepredviđenim okolnostima koje mogu nastati. To je ono što uvek mora da se desi u ovakvim situacijama, rekao je Rubio, odgovarajući na pitanje novinara o mogućnosti kopnene operacije.

