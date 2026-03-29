Svet

IRAN I NJIMA DOZVOLIO PROLAZ KROZ ORUMUZ: Ovo će posebno razbesneti Amerikance

29. 03. 2026. u 08:30

IRAN je pristao da dozvoli da 20 brodova pod pakistanskom zastavom prođe kroz Ormuski moreuz, saopštio je pakistanski ministar spoljnih poslova Muhamed Ishak Dar.

Dar je u objavi na platformi X rekao da će kroz Ormuski moreuz dnevno prolaziti po dva pakistanska broda, prenosi danas iranska televizija Pres.

Pakistanski ministar je za tu odluku Irana rekao da je "dobrodošao i konstruktivan gest" koji predstavlja "vesnik mira", i koji bi mogao pomoći u obnavljanju stabilnosti u regionu.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je juče, tokom telefonskog razgovora sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, naglasio da Iran ostaje odlučan u držanju Ormuskog moreuza zatvorenim za protivnike i one koji im pomažu u agresiji protiv Irana.

Mora se napomenuti da je Pakistan posrednik u pregovorima Irana i SAD, a ovaj potez jasno pokazuje namere Teherana da zavadi posrednika i Vašington. 

ISCRPLJIVANJE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu
ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

