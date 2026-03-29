IRAN I NJIMA DOZVOLIO PROLAZ KROZ ORUMUZ: Ovo će posebno razbesneti Amerikance
IRAN je pristao da dozvoli da 20 brodova pod pakistanskom zastavom prođe kroz Ormuski moreuz, saopštio je pakistanski ministar spoljnih poslova Muhamed Ishak Dar.
Dar je u objavi na platformi X rekao da će kroz Ormuski moreuz dnevno prolaziti po dva pakistanska broda, prenosi danas iranska televizija Pres.
Pakistanski ministar je za tu odluku Irana rekao da je "dobrodošao i konstruktivan gest" koji predstavlja "vesnik mira", i koji bi mogao pomoći u obnavljanju stabilnosti u regionu.
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je juče, tokom telefonskog razgovora sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, naglasio da Iran ostaje odlučan u držanju Ormuskog moreuza zatvorenim za protivnike i one koji im pomažu u agresiji protiv Irana.
Mora se napomenuti da je Pakistan posrednik u pregovorima Irana i SAD, a ovaj potez jasno pokazuje namere Teherana da zavadi posrednika i Vašington.
