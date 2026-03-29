BRITANSKI MEDIJI: Zalivski rat pogađa globalni prehrambeni sistem

ZALIVSKI rat već pogađa globalni prehrambeni sistem – i posledice bi mogle biti daleko ozbiljnije od rasta cena nafte.

Ovo izveštava britanski Telegraf.

-Što duže rat traje, to će gora biti nadolazeća globalna kriza hrane, kaže se u kolumni britanskog ekonomskog novinara Ambrouza Evans-Pričarda.

Prema njegovim rečima, udarac je pogodio samu srž proizvodnje đubriva.

-Snabdevanje ureom, amonijakom i sumporom je obustavljeno na 27 kritičnih dana u poljoprivrednom kalendaru, piše autor.

Istovremeno, izvozna ograničenja Kine, Rusije i Turske pogoršala su situaciju.



Štaviše, kriza se odvija u najosetljivijem trenutku – pre sezone sadnje na severnoj hemisferi.

-Ovo se dešava neposredno pre prolećne setve… Ovo je najgori od događaja crnog labuda, naglašava autor.

Napominje se da bi posledice mogle biti sistemske.

-Ovo je danas najveća briga. Sve glavne žitarice, kao i stočna hrana, su ugrožene, izjavio je predstavnik STO Žan-Mari Pogam.

-U nekim zemljama, ljudi će umreti od gladi ako ne mogu da uvoze, navodi se u članku.



U međuvremenu, značajan deo zaliha je jednostavno zaglavljen.

-24 broda koji prevoze đubrivo trenutno su u Persijskom zalivu i ne mogu da stignu do poljoprivrednika, izvestio je šef Američkog instituta za đubriva.

Poseban rizik je koncentracija zaliha. Do trećine globalne trgovine ureom i oko polovine zaliha sumpora dolazi iz zemalja Persijskog zaliva.

Dugoročno gledano, uticaj će se samo povećavati.

-Prvo, udarac na zalihe đubriva, zatim pad prinosa useva na jesen, a onda rast cena hrane 2027. godine, upozoravaju stručnjaci.

-Zaostajanje se meri sezonama, a ne danima. U novom svetu, preživljavanje zahteva uzgoj sopstvene hrane, proizvodnju sopstvene energije i proizvodnju sopstvenog đubriva, zaključuje autor.

U međuvremenu, na internetu se raspravlja o kopnenoj operaciji SAD protiv Irana.

Zapadni mediji su ranije izvestili da bi ulazak jemenskih Huta u rat Irana sa SAD i Izraelom mogao dodatno pogoršati naftnu krizu.

