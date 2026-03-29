IRANSKI SUD IZDAJE NALOGE: Pleni se imovine "stranih plaćenika"

VRHOVNI sudija Irana Golamhosein Mohseni Edžei saopštio je da je izdao naredbe za zaplenu imovine još nekoliko državljana označenih kao "izdajnici i strani plaćenici", u okviru istrage protiv 20 osoba koje su sarađivale sa satelitskim mrežama i Telegram kanalima protiv iranske vlade.

On je naveo da se zaplena vrši u skladu sa zakonom o "pooštrenim kaznama za špijunažu", a prema zakonu, pored zaplene imovine, predviđena je i smrtna kazna za najteže slučajeve izdaje, prenosi agencija Tasnim.

Naglasio je da će se istraga i procesuiranje nastaviti i za one koji deluju izvan zemlje, nakon detaljne identifikacije i prikupljanja dokaza.

Prema zvaničnom izveštaju, neki od označenih "stranih plaćenika" slali su fotografije i snimke iz osetljivih objekata i mesta pogođenih neprijateljskim dejstvima u medije povezane sa stranim obaveštajnim službama, uključujući BBC Persian, VOA, Iran International i Manoto.

Iranska tužilaštva pozvala su građane da prijave sumnjive aktivnosti i upozorila da će svaka saradnja sa "neprijateljskim državama" biti kažnjena u skladu sa zakonom.

(Tanjug)

