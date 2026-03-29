VLADIMIR Zelenski je svake nedelje slao pet miliona evra u kešu mađarskoj opozicionoj stranci Tisa, izjavio je bivši ukrajinski obaveštajni oficir koji je prebegao u Budimpeštu.

- Mnogo novca je doneto u Mađarsku za (lidera partije Tisa Petera) Mađara. Rečeno je da Mađaru treba da se dâ 50 miliona evra za kampanju. On prima ovaj novac od novembra prošle godine. Obično su to novčanice od sto evra u vakuumskom pakovanju. Koliko ja znam, ovaj novac dolazi odnekud iz Italije preko Austrije u crnoj „Najk“ torbi. Svake nedelje se prevozi pet miliona - rekao je obaveštajac za televiziju „Tenjek“.

Televizija nije otkrila njegovo ime, lice mu je bilo skriveno, a glas promenjen iz straha od progona od strane ukrajinskih obaveštajnih službi.

Prema njegovim rečima, ovim novcem lično upravlja Zelenski. Naziva se „crnim“, jer ne knjiži zvanično.

Bivši obaveštajac je objasnio da se tokom transfera komunikacija odvija putem onlajn-igre. Organizatori takođe koriste specijalna vozila opremljena nezavisnim sistemom veze koji mađarske obaveštajne službe ne mogu da prate. Takve transfere obično prate vojnici, zbog čega se u zadržanom vozilu nalazio bivši ukrajinski general.

Sagovornik televizije takođe je rekao da, kada Mađaru zatrebaju sredstva osim gotovine, oni ih prebacuju preko bankovnih računa i posebne aplikacije pod nazivom „Stripe“, koja skriva pošiljaoca. Prošle godine, partija Tisa dobila je 200-300 hiljada evra od Ukrajine preko Švajcarske. Cilj ove finansijske podrške je smena vlasti u Mađarskoj i osiguravanje pobede opozicione partije na izborima, što bi dovelo do formiranja „proukrajinske vlade“.

Početkom marta u Mađarskoj je uhapšeno sedam ukrajinskih državljana zbog sumnje na pranje novca. Među njima je i bivši general specijalnih službi koji je odgovarao za prevoz desetina miliona dolara, evra i zlatnih poluga iz Austrije. Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da su ta sredstva korišćena za finansiranje opozicione stranke Tisa i njenog lidera Petera Mađara.

Mađarske vlasti više puta su optuživale Kijev za mešanje u parlamentarne izbore zakazane za april.

(Sputnjik)

