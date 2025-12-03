Svet

SRUŠIO SE AMERIČKI AVION: Pogledajte kako je pao F-16 (VIDEO)

03. 12. 2025. u 23:30

AMERIČKI borbeni avion F-16C Fighting Falcon iz akrobatske grupe U.S. Air Force Thunderbirds srušio se u udaljenom delu pustinje južno od aerodroma Trona, na rubu Nacionalnog parka Dolina smrti u Kaliforniji.

СРУШИО СЕ АМЕРИЧКИ АВИОН: Погледајте како је пао Ф-16 (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Prema prvim informacijama, pilot je zadobio lakše povrede i uspeo je da se bezbedno katapultira. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju trenutak pada letelice i katapultiranje pilota.

Incident je potvrđen u objavi na mreži X sa zvaničnog profila akrobatske jedinice Thunderbirds.

Okolnosti nesreće i dalje se ispituju, a na teren su upućene istražne ekipe američkog vazduhoplovstva.

