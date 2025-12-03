SRUŠIO SE AMERIČKI AVION: Pogledajte kako je pao F-16 (VIDEO)

AMERIČKI borbeni avion F-16C Fighting Falcon iz akrobatske grupe U.S. Air Force Thunderbirds srušio se u udaljenom delu pustinje južno od aerodroma Trona, na rubu Nacionalnog parka Dolina smrti u Kaliforniji.

Foto: Printskrin

Prema prvim informacijama, pilot je zadobio lakše povrede i uspeo je da se bezbedno katapultira. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju trenutak pada letelice i katapultiranje pilota.

Incident je potvrđen u objavi na mreži X sa zvaničnog profila akrobatske jedinice Thunderbirds.

An F-16C fighter jet belonging to the US Air Force Thunderbirds crashed near Trona Airport in California.



Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/bKrgKNOTa0 — PressTV Extra (@PresstvExtra) December 3, 2025

Okolnosti nesreće i dalje se ispituju, a na teren su upućene istražne ekipe američkog vazduhoplovstva.