ŽURKA JE GOTOVA: Pijani rakun pronađen onesvešćen u prodavnici alkoholnih pića u Virdžiniji
ZAPOSLENI u prodavnici alkoholnih pića u Virdžiniji bio je zaprepašćen proteklog vikenda kada je otkrio razbijene flaše viskija na podu prodavnice i, po ulasku u kupatilo, očigledno pijanog rakuna kako spava raširenih nogu i nogu.
"Propao je kroz jednu od plafonskih pločica i počeo da partija, popivši sve", rekla za "Dejli mejl" Samanta Martin, lokalna službenica za kontrolu životinja.
Zaštita životinja i sklonište okruga Hanover potvrdili su da je rakun bio pijan i rekli da se od tada otreznio.
"Nakon nekoliko sati sna i bez ikakvih znakova povreda (osim možda mamurluka i loših životnih izbora), bezbedno je pušten nazad u divljinu, u nadi da je naučio da provala nije rešenje", saopštila je agencija.
Rakuni su se pokazali izuzetno uspešnim u životu pored ljudi, delom zbog svoje prilagodljivosti u preživljavanju na ljudskom otpadu.
U Torontu, u Kanadi, rakuni su postali toliko brojni da je popularna majica sa natpisom "Toronto protiv svih" sada uveliko zamenjena majicom na kojoj sada piše "Rakuni protiv Toronta".
Opijanje među životinjama više nije takav kuriozitet. Tako je nedavno divlja svinja ukrala tri paketa piva na odmorištu kod reke Degrej u Zapadnoj Australiji. Kamper se požalio da mu je svinja popila svih 18 piva, a zatim se upustila u "svađu" sa kravom.
U Turskoj, očigledno pijano mladunče smeđeg medveda spasili su ljudi iz šume nakon što je pojelo "ludi med", ili "deli bal" - supstancu koju u malim količinama proizvode pčelari u planinama Kačkar iznad Crnog mora, gde rododendroni proizvode snažan neurotoksin, a med koji pčele proizvode od njega može izazvati blago halucinogeno ili euforično stanje.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
IZNENAĐENjE NA CRVENOJ PLANETI: Detektovane "mini-munje" na površini Marsa
29. 11. 2025. u 10:11
NAJNOVIJA STUDIJA: Džinovske pande prvi put koristile predmete kao alat
21. 11. 2025. u 21:03
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)