ŽURKA JE GOTOVA: Pijani rakun pronađen onesvešćen u prodavnici alkoholnih pića u Virdžiniji

ZAPOSLENI u prodavnici alkoholnih pića u Virdžiniji bio je zaprepašćen proteklog vikenda kada je otkrio razbijene flaše viskija na podu prodavnice i, po ulasku u kupatilo, očigledno pijanog rakuna kako spava raširenih nogu i nogu.

"Propao je kroz jednu od plafonskih pločica i počeo da partija, popivši sve", rekla za "Dejli mejl" Samanta Martin, lokalna službenica za kontrolu životinja.

Zaštita životinja i sklonište okruga Hanover potvrdili su da je rakun bio pijan i rekli da se od tada otreznio.

"Nakon nekoliko sati sna i bez ikakvih znakova povreda (osim možda mamurluka i loših životnih izbora), bezbedno je pušten nazad u divljinu, u nadi da je naučio da provala nije rešenje", saopštila je agencija.

Rakuni su se pokazali izuzetno uspešnim u životu pored ljudi, delom zbog svoje prilagodljivosti u preživljavanju na ljudskom otpadu.

U Torontu, u Kanadi, rakuni su postali toliko brojni da je popularna majica sa natpisom "Toronto protiv svih" sada uveliko zamenjena majicom na kojoj sada piše "Rakuni protiv Toronta".

Opijanje među životinjama više nije takav kuriozitet. Tako je nedavno divlja svinja ukrala tri paketa piva na odmorištu kod reke Degrej u Zapadnoj Australiji. Kamper se požalio da mu je svinja popila svih 18 piva, a zatim se upustila u "svađu" sa kravom.

U Turskoj, očigledno pijano mladunče smeđeg medveda spasili su ljudi iz šume nakon što je pojelo "ludi med", ili "deli bal" - supstancu koju u malim količinama proizvode pčelari u planinama Kačkar iznad Crnog mora, gde rododendroni proizvode snažan neurotoksin, a med koji pčele proizvode od njega može izazvati blago halucinogeno ili euforično stanje.

