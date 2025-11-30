POLICIJA UPOZORILA NA OPASNOG PACIJENTA: Pobegao iz bolnice, građanima poručeno da mu se ne približavaju

NEMAČKA policija upozorila je danas javnost na oprez zbog pacijenta koji je pobegao iz psihijatrijske bolnice na Bodenskom jezeru u mestu Konstanca u pokrajini Baden-Virtemberg i poručila građanima da mu se, ukoliko ga primete, nikako ne približavaju.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kako se navodi, pacijent Montasar D. je pobegao u subotu u 14 časova i policija nije uspela da ga pronađe nakon pretrage terena, prenosi Bild uz ocenu da je javnost upozorena tek 23 sata nakon njegovog bekstva iako se radi o opasnom pacijentu.

- Trenutno ne može da se isključi da je traženi muškarac u stanju psihičke poremećenosti i da će se agresivno ponašati prema trećim licima ako stupe u kontakst sa njuim - navodi se u saopštenju policije.

Portparol policije rekao je za Bild da je muškarac vidok 1,87 metara, vitak, da ima tanke brkove i da je pritvoren zbog teškog krivičnog dela, ne precizirajući o kakvom se delu radi.

- Treba izbegavati približavanje toj osobi - naveo je on i dodao da je poslednji put viđen u crnom prsluku, crnim pantalonama, zelenom džemperu, plavim cipelama i crnoj kapi.

List podseća da to nije prvi slučaj bekstva iz neke psihijatrijske ustanove i da su u bekstvu i dalje ubica iz psihijatrijske bolnice u Osnabrucku i nasilni pacijent iz bolnice u Rajhenau.

(Tanjug)