TRAMP RAZMATRA ŠTA ĆE SA IRANOM Izvori: Upoznat je sa širokim spektrom vojnih i tajnih opcija koje bi mogle da budu primenjene

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp upoznat je sa širokim spektrom vojnih i tajnih opcija koje bi mogle da budu primenjene protiv Irana, uključujući mere koje prevazilaze konvencionalne vazdušne napade, rekla su za Si-bi-es dva zvaničnika Ministarstva odbrane, govoreći pod uslovom anonimnosti.

Foto: Profimedia

Prema navodima više izvora upoznatih sa situacijom, Trampov tim za nacionalnu bezbednost održaće danas sastanak u Beloj kući kako bi razmotrio ažurirane opcije prema Iranu, ali nije poznato da li će predsednik SAD lično prisustvovati sastanku.

Dok se antirežimski protesti šire Iranom, Tramp je poslednjih nedelja upozoravao da bi mogao da interveniše ukoliko iranske snage bezbednosti budu ubijale demonstrante.

On je u nedelju rekao novinarima da je iransko rukovodstvo signaliziralo spremnost za pregovore, ali i da američka vojska razmatra "veoma jake opcije".

FOTO: Tanjug/ AP Photo File

Zvaničnici su naveli da vazdušne snage i rakete dugog dometa ostaju ključni deo svakog potencijalnog vojnog odgovora, ali da su predstavljene i opcije sajber operacija i psiholoških kampanja usmerenih na ometanje iranskih komandnih struktura, komunikacija i državnih medija.

Prema njihovim rečima, sajber i psihološke operacije bi mogle da se sprovode paralelno sa tradicionalnom vojnom silom ili kao samostalne mere.

Detalji o mogućim ciljevima digitalne infrastrukture ili izgledu psiholoških kampanja nisu izneti.

Američki zvaničnici su naglasili da konačna odluka nije doneta i da diplomatski kanali ostaju otvoreni, ali su naveli da prošireni spektar opcija ukazuje na pripreme Vašingtona za šire scenarije eskalacije, uključujući dugotrajnije digitalne i kampanje uticaja.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit rekla je da se američki predsednik "ne plaši da upotrebi vojne opcije ako i kada smatra da je to neophodno", dodajući da su vazdušni napadi "jedna od mnogih opcija na stolu", ali da je "diplomatija uvek prva opcija".

Prema izvorima upoznatim sa razgovorima, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči kontaktirao je specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa radi mogućih direktnih diplomatskih razgovora, a potencijalni sastanak je u razmatranju.

Protesti u Iranu traju dve nedelje i zahvatili su sve 31 provincije, a najmanje 544 osobe su poginule, prema podacima agencije "Human Rights Activists News". Organizacija "NetBlocks" je saopštila da su iranske vlasti tokom protesta prekidale telefonske usluge i pristup internetu u Teheranu.

Iran je odbacio optužbe Vašingtona i naveo da su protesti inspirisani iz SAD, dok je vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei poručio da SAD "greše u svojim proračunima o Iranu". Prema navodima iz izvora, Tramp je pre sedam meseci naredio napade na tri iranska nuklearna postrojenja tokom višednevnog sukoba između Irana i Izraela.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Uhapšen prijatelj muškarca čije je telo pronađeno u Surčinu