RUSIJA će nastaviti da rešava probleme vojnim sredstvima sve dok Vladimir Zelenski ne prihvati realistične uslove za pregovore, izjavio je stalni predstavnik Ruske Federacije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.

- Dok se kijevski lider ne opameti i ne pristane na realistične uslove pregovora, mi ćemo probleme rešavati vojnim metodama - rekao je Nebenzja tokom sednice Saveta bezbednosti UN.

Po njegovim rečima, uslovi mirovnih pregovora za Vladimira Zelenskog svakim danom će biti sve gori.

On je podsetio na teroristički napad Oružanih snaga Ukrajine na selo Horli u Hersonskoj oblasti.

- Za one koji možda ne znaju, selo Horli se nalazi u turističkoj zoni. Ono je smešteno iza takozvane crvene linije. Tamo nema, niti je ikada bilo vojnih objekata. Nekadašnja morska luka odavno je izgubila svoj značaj, a područje se razvija isključivo kao rekreativna zona — dečji kampovi, odmarališta i turistička infrastruktura.

- Ovaj podli teroristički akt odlikuje poseban cinizam - istakao je diplomata, i dodao da je samo u decembru u napadima ukrajinskih snaga poginulo 56 civila.

On je obećao da nijedno neprijateljsko dejstvo takozvane „neonacističke klike“ u Kijevu neće ostati bez adekvatnog odgovora Moskve.

(Sputnjik)

