VUČIĆ NA NEDELJI ODRŽIVOSTI 2026 U ABU DABIJU: Zahvalan na ovoj izuzetnoj prilici za Srbiju

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju Nedelje održivosti 2026 u Abu Dabiju.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Na svečanom otvaranju Nedelje održivosti 2026 video sam kako svet brzo prelazi sa velikih reči na merljive rezultate, nove mreže, tehnologije i izvore finansiranja za energetiku budućnosti.

Foto: Novosti

Legat porodice Bin Zajed jedan je od onih koji menjaju lice čovečanstva, donoseći boljitak onima o kojima gotovo niko ne vodi računa, u krajevima sveta koje su skoro svi zaboravili, dok istovremeno brine o generacijama koje dolaze i kojima želimo da ostavimo svet održive budućnosti.

Foto: Novosti

Zahvalan prijatelju Mohamedu bin Zajedu al Nahjanu na ovoj izuzetnoj prilici za Srbiju, koja svojim prisustvom pokazuje iskrenu posvećenost i podršku vrednostima koje već sada preoblikuju izazovnu realnost naše planete.

Srbija na ovom događaju želi da pokaže spremnost za veliki doprinos ciljevima održivosti, kao i da se poveže sa što više partnera, investitora i inovatora, koji mogu da pruže održiva rešenja za ubrzanu realizaciju naših velikih i ambicioznih planova.

Foto: Novosti

Zato ćemo u narednim danima nastaviti da vodimo konkretne razgovore sa institucijama, kompanijama i fondovima, kako bi se potencijal što pre pretvorio u investicije, a investicije u sigurniju energiju, brži rast i bolji životni standard svih građana Srbije - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti