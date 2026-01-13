VUČIĆ O NIS-u: U roku od 48 sati dostavljamo OFAK-u obavezujući "term sheets" - Do februara ili marta konačni ugovor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne očekuje da će konačni ugovor o prodaji NIS-a biti završen za dva tri dana, ali da očekuje da će u roku od 48 sati OFAK-u biti dostavljen obavezujući term sheets (bitni elementi budućeg sporazuma), a da će do februara ili marta biti završen konačni ugovor.

NIS

- Kada dostavite obavezujuće uslove ugovora, onda je jasno u kom se smeru ide i teško da postoji bilo koji dil brejker posle toga. Očekujem da se to dogodi i nadam se da će to biti, u narednih 48 sati i u vremenu koje smo mi rekli, dakle do 15. januara - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara kada očekuje da bude završen kupoprodajni sporazum za NIS-a.

I onda se nadam produžetku licence, dodao je Vučić.

- Ponosan sam na zemlju kojoj sam predsednik, kojoj 94. dana kap nafte nije stigla. Niste videli nestšicu, ni poskupljenje. To vam je kada zemlju vode dobri domaćini. Oni kažu - da li MOL dobra kompanija? Pa kako odmah stadoste na hrvatsku stranu. Ne prodaju Rusi dobrovljno. Zašto prodajemo? Zato šro su oni to prodali 2007. Prodali su sve bioskope, cementare, vodoizvorišta, mlekare, konditorsku industriju, 550 hiljada ljudi otpustili, strpali pare u džepove. Nama će biti potrebno prijateljstvo i sa Amerikancima i Rusima. E ne valja MOL-a imamo li opciju? Ko je taj koji želi, a da Rusi hoće da prodaju? A što prodadoste sve? Što ste uništili Srbiju? To vam je najveće licemerje. Mi ne znamo, ali oni znaju, pa će eksperti da nas nauče. Sve su prodali, a sada ćemo da vraćamo, sve što budemo mogli vratićemo nazad - rekao je Vučić.

Podsetimo, jutros je počeo transport sirove nafte za Rafineriju nafte u Pančevu preko Jadranskog naftovoda (JANAF).