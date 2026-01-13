Ostali sportovi

KATASTROFALNE VESTI ZA SRBIJU! Suspendovan vaterpolista Dušan Mandić!

Filip Milošević

13. 01. 2026. u 09:31

Srpski vaterpolista Dušan Mandić neće moći da pomogne saigračima na naredne dve utakmice Evropskog prvenstva i to zbog suspenzije!

КАТАСТРОФАЛНЕ ВЕСТИ ЗА СРБИЈУ! Суспендован ватерполиста Душан Мандић!

Foto: Profimedia

On je zbog udarca laktom dobio crveni karton, a Srbija četiri minuta bila sa igračem manje.

Kako prenosi specijalizovani portal "Total Waterpolo" suspendovan na naredna dva meča koje će "delfini" odigrati na EP – protiv Izraela, te protiv prvog rivala u nokaut fazi.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ŠTA SE SPREMA U EVROPI? Nemački general upozorava: Bacite se na posao... kad stvari postanu gadne, ostaćete sami!
Svet

0 0

ŠTA SE SPREMA U EVROPI? Nemački general upozorava: "Bacite se na posao... kad stvari postanu gadne, ostaćete sami!"

"NE treba mi međunarodno pravo", rekao je Donald Tramp u intervjuu za Njujork Tajms. Njegovo jedino ograničenje u odnosima s drugim zemljama? "Moj moral - ja. To je jedino što me može zaustaviti". Američki predsednik dalje napominje da će možda morati da bira između Grenlanda i NATO-a – dodajući da savez nije ništa bez Sjedinjenih Država.

12. 01. 2026. u 17:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VIKTOR PRESUDIO FURIJI: Kako su vaterpolisti Srbije u drugom kolu Evropskog prvenstva savladali Španiju?
Ostali sportovi

0 2

VIKTOR PRESUDIO "FURIJI": Kako su vaterpolisti Srbije u drugom kolu Evropskog prvenstva savladali Španiju?

NAJJAČI su kada su otpisani. To su dokazali na Olimpijskim igrama u Parizu, to su potvrdili i u vreloj „Beogradskoj areni“. Vaterpolisti su golom Viktora Rašovića šest sekundi pre kraja matirali evropskog i svetskog prvaka Španiju (12:11 – 3:3, 3:2, 3:2, 3:4) i napravili prvi, važan korak ka polufinalu. „Delfine“ u sredu (20.30) očekuje lagan duel sa Izraelom, a od 16. januara u drugoj fazi borba sa Mađarskom, Crnom Gorom i Francuskom za mesto među četiri najboljih na kontinentu.

12. 01. 2026. u 22:55

Politika
Tenis
Fudbal
DOKTORI MI NISU DALI NI DA ŽIVIM: Kemal zadnje trenutke doživeo na dijalizi - uz CIGARU

"DOKTORI MI NISU DALI NI DA ŽIVIM": Kemal zadnje trenutke doživeo na dijalizi - uz CIGARU