KATASTROFALNE VESTI ZA SRBIJU! Suspendovan vaterpolista Dušan Mandić!

NAJJAČI su kada su otpisani. To su dokazali na Olimpijskim igrama u Parizu, to su potvrdili i u vreloj „Beogradskoj areni“. Vaterpolisti su golom Viktora Rašovića šest sekundi pre kraja matirali evropskog i svetskog prvaka Španiju (12:11 – 3:3, 3:2, 3:2, 3:4) i napravili prvi, važan korak ka polufinalu. „Delfine“ u sredu (20.30) očekuje lagan duel sa Izraelom, a od 16. januara u drugoj fazi borba sa Mađarskom, Crnom Gorom i Francuskom za mesto među četiri najboljih na kontinentu.