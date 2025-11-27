Svet

PAO U NEMILOST? Putin otkrio zašto nema Lavrova

Novosti online

27. 11. 2025. u 16:44

KOMENTARIŠUĆI odsustvo ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova na međunarodnim događajima, ruski lider Vladimir Putin je rekao da se on sprema za sastanak sa američkim partnerima.

ПАО У НЕМИЛОСТ? Путин открио зашто нема Лаврова

Foto: Profimedia

Putin je rekao da su besmislice glasine da je ministar Lavrov „pao u nemilost“.

- To je besmislica. Nije pao u nemilost . istakao je Putin.

- On ima svoj raspored rada. Javljao mi se, rekao mi šta će raditi i u koje vreme će to raditi - objasnio je ruski predsednik.

(Sputnjik)

