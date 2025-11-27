PAO U NEMILOST? Putin otkrio zašto nema Lavrova
KOMENTARIŠUĆI odsustvo ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova na međunarodnim događajima, ruski lider Vladimir Putin je rekao da se on sprema za sastanak sa američkim partnerima.
Putin je rekao da su besmislice glasine da je ministar Lavrov „pao u nemilost“.
- To je besmislica. Nije pao u nemilost . istakao je Putin.
- On ima svoj raspored rada. Javljao mi se, rekao mi šta će raditi i u koje vreme će to raditi - objasnio je ruski predsednik.
(Sputnjik)
