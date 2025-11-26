TRAMP: Ukrajina mora da prihvati dogovor, Rusija ima mnogo više ljudi i vojnika
KIJEV mora da prihvati dogovor sa Moskvom, jer Rusija, u pogledu vojske, brojčano nadmašuje Ukrajinu, izjavio je šef Bele kuće Donald Tramp novinarima u svom avionu na putu za Floridu.
- Ovaj rat može trajati godinama. Rusija ima mnogo više ljudi, mnogo više vojnika. Mislim da, ako Ukrajina može da postigne dogovor - to je dobro. Iskreno, mislim da je to dobro za obe strane. Ukrajina je mnogo manja brojčano - istakao je on.
Političar je pretpostavio da će Moskva u narednih nekoliko meseci preuzeti kontrolu nad onim teritorijama koje Kijev treba da ustupi.
Tramp je izrazio mišljenje da ustupci koje bi Rusija trebalo da prihvati mogu biti prekid vatre i odustajanje od daljeg napredovanja trupa. Naveo je da u pregovorima postoji napredak, uključujući i sa Moskvom.
Donald Tramp je istakao da je broj tačaka u predloženom mirovnom planu Vašingtona za Ukrajinu smanjen sa 28 na 22.
- To je bila samo šema. Sve što je postojalo - bila je šema. To nije bio plan. To je bila koncepcija - rekao je predsednik.
Tramp: Vitkof sa Putinom, a Driskol s Ukrajincima radiće na dovršetku mirovnog plana
Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof sastaće se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, a istovremeno će se američki vojni sekretar Den Driskol sastati sa ukrajinskim predstavnicima kako bi se dovršio mirovni plan za Ukrajinu, saopštio je sinoć predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.
- Biću obavešten o svakom napretku, zajedno sa potpredsednikom Džej Di Vensom, državnim sekretarom Markom Rubiom, ministrom rata Pitom Hegsetom, kao i sa šeficom kabineta Bele kuće Suzi Vajls - napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social.
On je izrazio nadu da će se sastati sa Putinom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim uskoro, ali ''samo ako plan za okončanje rata bude dovršen, ili u krajnjim fazama''.
Tramp je istakao da je tokom protekle nedelje napravljen veliki napredak u okončanju rata i ponovio svoju tvrdnju da rat Rusije i Ukrajine ne bi ni počeo 2022. godine da je on u to vreme bio predsednik.
Naveo je da je u poslednjih mesec dana u ratu stradalo 25.000 vojnika, kao i da je mirovni plan, koji je u početku sadržao 28 tačaka, sada prepravljen uz primedbe Ukrajine i SAD, kao i da je ostalo svega nekoliko tačaka neslaganja.
