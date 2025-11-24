OGLASILO SE RUSKO MINISTARSTVO: Otkrili šta su gađali u Ukrajini
RUSKE oružane snage napale su objekte energetske, transportne i lučke infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage, kao i skladišta municije, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.
- Operativno-taktička avijacija, jurišni dronovi, raketne snage i artiljerija ruskih oružanih snaga oštetili su objekte energetske, transportne i lučke infrastrukture u Ukrajini koje koriste ukrajinske oružane snage, kao i skladišta municije - navodi se u saopštenju koje prenosi Interfaks.
Kako je saopšteno, udari su takođe izvršeni na privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika u 152 okruga.
