OGLASILO SE RUSKO MINISTARSTVO: Otkrili šta su gađali u Ukrajini

24. 11. 2025. u 12:20

RUSKE oružane snage napale su objekte energetske, transportne i lučke infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage, kao i skladišta municije, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

ОГЛАСИЛО СЕ РУСКО МИНИСТАРСТВО: Открили шта су гађали у Украјини

Foto: Profimedia

- Operativno-taktička avijacija, jurišni dronovi, raketne snage i artiljerija ruskih oružanih snaga oštetili su objekte energetske, transportne i lučke infrastrukture u Ukrajini koje koriste ukrajinske oružane snage, kao i skladišta municije - navodi se u saopštenju koje prenosi Interfaks.

Kako je saopšteno, udari su takođe izvršeni na privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika u 152 okruga.

