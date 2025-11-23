"POSLEDNJIH 10 METARA DO CILJA NAJTEŽE" Oglasio se Trampov specijalni izaslanik: Mirovni proces za Ukrajinu se bliži kraju

UKRAJINSKI mirovni proces bliži se kraju, izjavio je specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Ukrajinu Kit Kelog.

Foto: Profimedia

- U vojsci postoji izreka da je poslednjih 10 metara do cilja najteže - rekao je Kelog, a prenosi Foks njuz. On je naveo da je američki predsednik Donald Tramp odlučan da dođe do mira.

Govoreći o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini, on je istakao da će ''Ukrajina morati da donese neke teške odluke'', dok će Moskva, po njegovom mišljenju, ''zahtevati izmene dokumenta''.

Kelog je ocenio da neka pitanja zahtevaju usvajanje dodatnih dokumenata i dodataka, posebno o bezbednosnim garancijama, i dodao da Trampov tim radi na tome da plan nagodbe bude konkretniji po nekim tačkama.

Šta podrazumeva Trampov plan za Ukrajinu?

Prema američkom planu o okončanju rata u Ukrajini, čiji su detalji procureli u javnost, predlaže se povlačenje ukrajinskih trupa iz dela istočnog Donjeckog regiona koji trenutno kontrolišu, kao i ruska kontrola nad Donjeckom i susednom Luganskom oblašću, i južnim poluostrvom Krim koje je Rusija anektirala 2014. godine.

Američki nacrt bi, takođe, ograničio ukrajinsku vojsku na 600.000 ljudi, a evropski borbeni avioni bi bili stacionirani u susednoj Poljskoj. U dokumentu se navodi i da bi Kijev dobio "pouzdane bezbednosne garancije" i da se "očekuje" da Rusija neće izvršiti invaziju na svoje susede, a da se NATO neće dalje širiti.

(Tanjug)