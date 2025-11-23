"POSLEDNJIH 10 METARA DO CILJA NAJTEŽE" Oglasio se Trampov specijalni izaslanik: Mirovni proces za Ukrajinu se bliži kraju
UKRAJINSKI mirovni proces bliži se kraju, izjavio je specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Ukrajinu Kit Kelog.
- U vojsci postoji izreka da je poslednjih 10 metara do cilja najteže - rekao je Kelog, a prenosi Foks njuz. On je naveo da je američki predsednik Donald Tramp odlučan da dođe do mira.
Govoreći o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini, on je istakao da će ''Ukrajina morati da donese neke teške odluke'', dok će Moskva, po njegovom mišljenju, ''zahtevati izmene dokumenta''.
Kelog je ocenio da neka pitanja zahtevaju usvajanje dodatnih dokumenata i dodataka, posebno o bezbednosnim garancijama, i dodao da Trampov tim radi na tome da plan nagodbe bude konkretniji po nekim tačkama.
Šta podrazumeva Trampov plan za Ukrajinu?
Prema američkom planu o okončanju rata u Ukrajini, čiji su detalji procureli u javnost, predlaže se povlačenje ukrajinskih trupa iz dela istočnog Donjeckog regiona koji trenutno kontrolišu, kao i ruska kontrola nad Donjeckom i susednom Luganskom oblašću, i južnim poluostrvom Krim koje je Rusija anektirala 2014. godine.
Američki nacrt bi, takođe, ograničio ukrajinsku vojsku na 600.000 ljudi, a evropski borbeni avioni bi bili stacionirani u susednoj Poljskoj. U dokumentu se navodi i da bi Kijev dobio "pouzdane bezbednosne garancije" i da se "očekuje" da Rusija neće izvršiti invaziju na svoje susede, a da se NATO neće dalje širiti.
(Tanjug)
Preporučujemo
PLAN ZA UKRAJINU NIJE ''LISTA ŽELjA'' RUSIJE: Hitno se oglasio Vašington
23. 11. 2025. u 07:15
NASTAVLjA SE RUSKA OFANZIVA: Vojska zauzela Zvanovku i Novo Zaporožje
22. 11. 2025. u 15:25
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)