AMERIKANCI SE ISKRCALI U MEKSIKU: Doplovili čamcima do obale, na lice mesta stigli kamioni sa mitraljezima (FOTO)

AMERIČKE trupe iskrcale su se na plažu u Meksiku, samo nekoliko dana pošto je Donald Tramp navodno zapretio da bi mogao da bombarduje tu zemlju.

FOTO: AP/Tanjug

Oni su stigli u ponedeljak, 17. novembra, i zaboli šest tabli u pesak pre nego što je meksičko obezbeđenje obavešteno.

Neidentifikovani muškarci, za koje se navodi da su američki "kontraktori", doplovili su čamcem do plaže na severoistoku Meksika. Iako tačna lokacija nije potvrđena, video objavljen na društvenim mrežama prikazuje plažu poznatu kao "Bagdad".

Table koje su postavili sadržale su upozorenje: "Pažnja: Ograničena zona", na engleskom i španskom jeziku.

Takođe je navedeno da je to područje u vlasništvu Ministarstva odbrane SAD i da je "neovlašćeni ulazak zabranjen".

Prema pisanju Dejli mejla, lokalno obezbeđenje je brzo stiglo na lice mesta u kamionima opremljenim mitraljezima.

US troops INVADE Mexico! Contractors storm Playa Bagdad beach amid Trump bomb threats, sparking diplomatic firestorm. Mexican forces in armed standoff as Pentagon scrambles. #USMexico #Trump #BorderCrisishttps://t.co/0ZAgzc2pOY via @DailyMail — 🔎𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫𝐬🔍 (@TruthHunters) November 20, 2025

Meksičko Ministarstvo spoljnih poslova kasnije je potvrdilo da je mornarica uklonila table.

U međuvremenu, Pentagon je priznao da su se ljudi greškom iskrcali na plažu koja se nalazi u oblasti gde se Rio Grande, reka koja izvire u SAD, uliva u Meksički zaliv. Naveli su da je osoblje poslato da označi "Nacionalnu odbrambenu zonu III".

Incident se dogodio nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da bi mu bilo "u redu" da izvede napade na Meksiko u borbi protiv krijumčarenja droge.

Tramp je dodao da "ne bi odgovorio" na pitanje da li bi napade izveo samo uz dozvolu Meksika.

(Dejli mejl/Express.co.uk)