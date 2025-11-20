OBJAVLJENO SVIH 28 TAČAKA SPORAZUMA, KIJEV U PROBLEMU: Tramp zahteva da Zelenski pristane na sporazum „odmah"

PREMA rečima visokog američkog zvaničnika, kada Tramp govori o „agresivnim rokovima“, on misli na čvrst rok pod svojim uslovima: odmah ili što je pre moguće.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

U proteklih 36 sati, pregovori o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine napredovali su „impresivnim tempom“, kaže američki ambasador u Ukrajini Dejvis.

Zajednički mirovni plan će prvobitno biti formalizovan kao sporazum između SAD i Ukrajine, rekao je portparol Pentagona Batler.

Strane su se složile oko „agresivnih rokova“ za potpisivanje ovog sveobuhvatnog dokumenta kojim se okončava rat.

Ukrajinski poslanik Gončarenko objavljuje 28 tačaka američkog mirovnog plana:

28 tačaka Trampovog mirovnog sporazuma za Ukrajinu

1. Suverenitet Ukrajine biće potvrđen.

2. Rusija, Ukrajina i Evropa će zaključiti sveobuhvatni sporazum o nenapadanju; svi sporovi iz poslednjih 30 godina smatraće se rešenim.

3. Rusija se obavezuje da neće vršiti invaziju na susedne zemlje, a NATO se obavezuje da se neće dalje širiti.

4. Sjedinjene Američke Države će delovati kao posrednik u dijalogu između Rusije i NATO-a o pitanjima bezbednosti i deeskalacije.

5. Ukrajina će dobiti bezbednosne garancije.

6. Broj ukrajinskih oružanih snaga biće ograničen na 600.000 ljudi.

7. Ukrajina će u svom Ustavu ugraditi svoje odbijanje da se pridruži NATO-u, a NATO će sličnu odredbu uključiti u svoja dokumenta.

8. NATO neće rasporediti trupe u Ukrajini.

9. Evropski borbeni avioni biće stacionirani u Poljskoj.

10. Garancije SAD:

Sjedinjene Američke Države će dobiti nadoknadu za pružanje garancija.

Ukrajina će izgubiti garanciju ako napadne Rusiju.

Ako Rusija napadne Ukrajinu, sankcije će biti vraćene, a priznate teritorije će biti preispitane.

Lansiranje raketa na Moskvu ili Sankt Peterburg bez razloga lišiće Ukrajinu garancija.

11. Ukrajina ima pravo na članstvo u EU i dobiće preferencijalni pristup evropskom tržištu.

12. Plan za obnovu Ukrajine obuhvata:

Fond za razvoj Ukrajine za investicije u tehnologiju i veštačku inteligenciju.

Zajednička obnova i rad gasne infrastrukture.

Rekonstrukcija oštećenih područja i gradova.

Razvoj infrastrukture.

Rudarstvo.

Poseban paket Svetske banke.

13. Rusija će biti reintegrisana u globalnu ekonomiju:

Sankcije će biti ukidane po fazama.

SAD i Rusija će potpisati dugoročni sporazum o ekonomskoj saradnji.

Rusija će biti pozvana da se ponovo pridruži G8.

14. Zamrznuta imovina:

100 milijardi dolara ruskih sredstava biće iskorišćeno za obnovu Ukrajine; SAD će dobiti 50% profita.

Evropa će dodati 100 milijardi dolara.

Preostala zamrznuta sredstva biće usmerena u američko-ruski investicioni fond.

15. Biće osnovana američko-ruska radna grupa za poštovanje sporazuma.

16. Rusija će ojačati svoju politiku nenapadanja prema Evropi i Ukrajini.

17. Sjedinjene Američke Države i Rusija će produžiti sporazume o kontroli nuklearnog naoružanja, uključujući START I.

18. Ukrajina potvrđuje svoj status države bez nuklearnog oružja.

19. Nuklearna elektrana Zaporožje će nastaviti sa radom pod nadzorom MAAE; proizvodnja će biti podeljena 50:50 između Rusije i Ukrajine.

20. Obe zemlje će sprovesti programe tolerancije:

Ukrajina će usvojiti norme EU o zaštiti manjina.

Obe strane će ukinuti diskriminatorne mere.

Nacistička ideologija će biti zabranjena.

21. Teritorije:

Krim, Donjeck i Lugansk biće de fakto priznati kao ruski, uključujući i od strane Sjedinjenih Država.

Herson i Zaporožje su zamrznuti duž linije kontakta.

Rusija se odriče drugih teritorija van pet regiona.

Ukrajina povlači svoje snage iz dela Donjecke oblasti; teritorija će postati demilitarizovana tampon zona.

22. Ni Ukrajina ni Ruska Federacija neće menjati teritorijalne sporazume silom.

23. Rusija neće ometati korišćenje Dnjepra i izvoz žita preko Crnog mora.

24. Humanitarni blok:

Razmena svih za sve.

Povratak civilnih pritvorenika i dece.

Program ponovnog spajanja porodica.

Mere pomoći žrtvama sukoba.

25. Ukrajina će održati izbore za 100 dana.

26. Sve strane će dobiti amnestiju i odreći se budućih potraživanja.

27. Sporazum će biti pravno obavezujući, a nadgledaće ga Mirovni savet na čelu sa Donaldom Trampom.

28. Nakon potpisivanja memoranduma, prekid vatre će odmah stupiti na snagu.

(RVvoenkor)