OBJAVLJENO SVIH 28 TAČAKA SPORAZUMA, KIJEV U PROBLEMU: Tramp zahteva da Zelenski pristane na sporazum „odmah"
PREMA rečima visokog američkog zvaničnika, kada Tramp govori o „agresivnim rokovima“, on misli na čvrst rok pod svojim uslovima: odmah ili što je pre moguće.
U proteklih 36 sati, pregovori o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine napredovali su „impresivnim tempom“, kaže američki ambasador u Ukrajini Dejvis.
Zajednički mirovni plan će prvobitno biti formalizovan kao sporazum između SAD i Ukrajine, rekao je portparol Pentagona Batler.
Strane su se složile oko „agresivnih rokova“ za potpisivanje ovog sveobuhvatnog dokumenta kojim se okončava rat.
Ukrajinski poslanik Gončarenko objavljuje 28 tačaka američkog mirovnog plana:
28 tačaka Trampovog mirovnog sporazuma za Ukrajinu
1. Suverenitet Ukrajine biće potvrđen.
2. Rusija, Ukrajina i Evropa će zaključiti sveobuhvatni sporazum o nenapadanju; svi sporovi iz poslednjih 30 godina smatraće se rešenim.
3. Rusija se obavezuje da neće vršiti invaziju na susedne zemlje, a NATO se obavezuje da se neće dalje širiti.
4. Sjedinjene Američke Države će delovati kao posrednik u dijalogu između Rusije i NATO-a o pitanjima bezbednosti i deeskalacije.
5. Ukrajina će dobiti bezbednosne garancije.
6. Broj ukrajinskih oružanih snaga biće ograničen na 600.000 ljudi.
7. Ukrajina će u svom Ustavu ugraditi svoje odbijanje da se pridruži NATO-u, a NATO će sličnu odredbu uključiti u svoja dokumenta.
8. NATO neće rasporediti trupe u Ukrajini.
9. Evropski borbeni avioni biće stacionirani u Poljskoj.
10. Garancije SAD:
Sjedinjene Američke Države će dobiti nadoknadu za pružanje garancija.
Ukrajina će izgubiti garanciju ako napadne Rusiju.
Ako Rusija napadne Ukrajinu, sankcije će biti vraćene, a priznate teritorije će biti preispitane.
Lansiranje raketa na Moskvu ili Sankt Peterburg bez razloga lišiće Ukrajinu garancija.
11. Ukrajina ima pravo na članstvo u EU i dobiće preferencijalni pristup evropskom tržištu.
12. Plan za obnovu Ukrajine obuhvata:
Fond za razvoj Ukrajine za investicije u tehnologiju i veštačku inteligenciju.
Zajednička obnova i rad gasne infrastrukture.
Rekonstrukcija oštećenih područja i gradova.
Razvoj infrastrukture.
Rudarstvo.
Poseban paket Svetske banke.
13. Rusija će biti reintegrisana u globalnu ekonomiju:
Sankcije će biti ukidane po fazama.
SAD i Rusija će potpisati dugoročni sporazum o ekonomskoj saradnji.
Rusija će biti pozvana da se ponovo pridruži G8.
14. Zamrznuta imovina:
100 milijardi dolara ruskih sredstava biće iskorišćeno za obnovu Ukrajine; SAD će dobiti 50% profita.
Evropa će dodati 100 milijardi dolara.
Preostala zamrznuta sredstva biće usmerena u američko-ruski investicioni fond.
15. Biće osnovana američko-ruska radna grupa za poštovanje sporazuma.
16. Rusija će ojačati svoju politiku nenapadanja prema Evropi i Ukrajini.
17. Sjedinjene Američke Države i Rusija će produžiti sporazume o kontroli nuklearnog naoružanja, uključujući START I.
18. Ukrajina potvrđuje svoj status države bez nuklearnog oružja.
19. Nuklearna elektrana Zaporožje će nastaviti sa radom pod nadzorom MAAE; proizvodnja će biti podeljena 50:50 između Rusije i Ukrajine.
20. Obe zemlje će sprovesti programe tolerancije:
Ukrajina će usvojiti norme EU o zaštiti manjina.
Obe strane će ukinuti diskriminatorne mere.
Nacistička ideologija će biti zabranjena.
21. Teritorije:
Krim, Donjeck i Lugansk biće de fakto priznati kao ruski, uključujući i od strane Sjedinjenih Država.
Herson i Zaporožje su zamrznuti duž linije kontakta.
Rusija se odriče drugih teritorija van pet regiona.
Ukrajina povlači svoje snage iz dela Donjecke oblasti; teritorija će postati demilitarizovana tampon zona.
22. Ni Ukrajina ni Ruska Federacija neće menjati teritorijalne sporazume silom.
23. Rusija neće ometati korišćenje Dnjepra i izvoz žita preko Crnog mora.
24. Humanitarni blok:
Razmena svih za sve.
Povratak civilnih pritvorenika i dece.
Program ponovnog spajanja porodica.
Mere pomoći žrtvama sukoba.
25. Ukrajina će održati izbore za 100 dana.
26. Sve strane će dobiti amnestiju i odreći se budućih potraživanja.
27. Sporazum će biti pravno obavezujući, a nadgledaće ga Mirovni savet na čelu sa Donaldom Trampom.
28. Nakon potpisivanja memoranduma, prekid vatre će odmah stupiti na snagu.
(RVvoenkor)
