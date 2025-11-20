DIREKTAN SUDAR VOZOVA U ČEŠKOJ: Objavljeni jezivi snimci - povređeno 57 ljudi, petoro u teškom stanju

BRZI voz se sudario sa drugim putničkim vozom na jugu Češke u četvrtak, povređeno je na desetine ljudi, saopštili su zvaničnici.

Foto: Profimedia

Ukupno 57 osoba zadobilo je uglavnom lakše povrede, dok su dve osobe teško povređene, navela je regionalna služba hitne pomoći. Nesreća se dogodila u blizini grada Češke Budejovice oko 6:20 sati ujutro.

Međutim, bolnica u Češkim Budejovicama kasnije je saopštila da je pet primljenih pacijenata u teškom stanju.

Saobraćaj obustavljen između Čeških Budejovica i Plzena

Saobraćaj između Čeških Budejovica i grada Plzena je zaustavljen i ne očekuje se da će biti ponovo uspostavljen do popodnevnih sati.

An express train and a regional passenger train collided this morning near České Budějovice (South Bohemia), injuring around 40 people, including five seriously, and halting traffic on the line while the cause is investigated. ??⚠️



Read more: https://t.co/17Oa0CJZTg

Photo… pic.twitter.com/DJgITdusDr — RAILMARKET (@RAILMARKETCOM) November 20, 2025

Vatrogasna služba Češke Republike podelila je fotografije i video-snimke sa mesta događaja na društvenim mrežama, prikazujući veliki broj pripadnika hitnih službi na terenu.

Ministar saobraćaja Martin Kupka objavio je na platformi "Iks" da se uzrok sudara još istražuje.

(Kurir)

Uskoro opširnije