DIREKTAN SUDAR VOZOVA U ČEŠKOJ: Objavljeni jezivi snimci - povređeno 57 ljudi, petoro u teškom stanju

20. 11. 2025. u 12:44

BRZI voz se sudario sa drugim putničkim vozom na jugu Češke u četvrtak, povređeno je na desetine ljudi, saopštili su zvaničnici.

Foto: Profimedia

Ukupno 57 osoba zadobilo je uglavnom lakše povrede, dok su dve osobe teško povređene, navela je regionalna služba hitne pomoći. Nesreća se dogodila u blizini grada Češke Budejovice oko 6:20 sati ujutro.

Foto: Profimedia

Međutim, bolnica u Češkim Budejovicama kasnije je saopštila da je pet primljenih pacijenata u teškom stanju.

Foto: Profimedia

Saobraćaj obustavljen između Čeških Budejovica i Plzena

Saobraćaj između Čeških Budejovica i grada Plzena je zaustavljen i ne očekuje se da će biti ponovo uspostavljen do popodnevnih sati.

Vatrogasna služba Češke Republike podelila je fotografije i video-snimke sa mesta događaja na društvenim mrežama, prikazujući veliki broj pripadnika hitnih službi na terenu.

Ministar saobraćaja Martin Kupka objavio je na platformi "Iks" da se uzrok sudara još istražuje.

Uskoro opširnije

