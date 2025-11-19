TUSK SA ZELENSKIM: Dogovorena saradnja poljskih i ukrajinskih službi i železnica
PREMIJER Poljske Donald Tusk izjavio je danas da je sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim postigao dogovor o oblicima saradnje između poljskih i ukrajinskih obaveštajnih službi i železnicama, uključujući identifikaciju osoba osumnjičenih za saradnju sa Rusijom i sprečavanje sabotaža.
-Danas smo se predsednik Zelenski i ja dogovorili o uslovima saradnje između poljskih i ukrajinskih tajnih službi i državnih železnica. Cilj će biti identifikacija pojedinaca osumnjičenih za saradnju sa Rusijom i sprečavanje sabotaža, rekao je premijer Tusk, prenosi novinska agencija PAP.
Dva akta sabotaže dogodila su se između 15. i 17. novembra na železničkoj liniji Varšava-Dorohusk.
U prvom, u gradu Mika, eksplozivna naprava je uništila železničku prugu, a na drugoj lokaciji, u blizini železničke stanice Golomb voz sa 475 putnika morao je naglo da zakoči zbog oštećene železničke pruge.
Premijer Tusk je u utorak rekao da su sabotaže počinila dva Ukrajinca koja su sarađivala sa ruskim službama i odmah nakon napada napustila Poljsku preko graničnog prelaza u Terespolju.
Portparol poljskog državnog tužilaštva Pšemislav Novak objavio je ranije da su podignute optužnice protiv dvojice Ukrajinaca osumnjičenih "za sabotažu terorističke prirode na železničkoj infrastrukturi izvedene protiv Republike Poljske po nalogu obaveštajnih službi Ruske Federacije".
(Tanjug)
