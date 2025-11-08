UKRAJINA U PLAMENU Rekordni udari kinžala: Masovno lansiranje raketa i dronova iz svih pravaca, Kijev uzvraća (VIDEO)

TOKOM noći između 7. i 8. novembra, Ruske oružane snage izvele su jedan od najintenzivnijih kombinovanih napada od početka sukoba u Ukrajini.

U operaciji su učestvovali hipersonični projektili „kinžal“, krstareće rakete „kalibar“, taktički sistemi „Iskander“, kao i veliki broj bespilotnih letelica „geranj“. Napadi su bili usmereni na energetske, vojne i komunikacione ciljeve na teritoriji Ukrajine, uključujući regione koji se nalaze duboko iza linije fronta.

Vazdušna uzbuna oglašena je u 00:20 po lokalnom vremenu, gotovo istovremeno u većini ukrajinskih oblasti, nakon što su četiri ruska lovca MiG-31K/I poletela iz baza u Rusiji. Ukrajinski izvori za praćenje prijavili su da su rakete „kalibar“ lansirane iz akvatorije Crnog mora i uputile se prema Kirovogradskoj oblasti, dok je nekoliko minuta kasnije potvrđeno da „Kinžal“ leti ka Kremenčuku u Poltavskoj oblasti.

🚨BREAKING NEWS



Russian army Massive attacks with Hypersonic Kinzhal missiles attacked an enemy target near Kiev, the Navy strikes with Kalibr missiles



▪️MiG-31Ks launched three hypersonic Kinzhal missiles at Vasylkiv, where the Ukrainian Armed Forces airbase is located.



▪️The… pic.twitter.com/SpfzMaB3LY — Aleksey Berezutski 🇷🇺🎖 (@aleksbrz11) November 7, 2025

U narednim minutima registrovane su eksplozije u Dnjepru, Harkovu i Kijevskoj oblasti, dok su bespilotne letelice „geranj“ prelazile preko Odeske i Viničke oblasti ka Žitomiru. Oko jedan sat posle ponoći, desetine dronova detektovane su iznad Čerkaske, Poltavske i Dnjepropetrovske oblasti, što je bio uvod u višesatni talas udara.

Do tri sata ujutru, prema ukrajinskim izvorima, u vazdušnom prostoru su registrovane i dve ruske Su-57 letelice, uz moguću upotrebu krstarećih raketa H-59 i H-69. Napadi su nastavljeni do zore, a eksplozije su prijavljivane u gotovo svim oblastima centralne i istočne Ukrajine – od Sumija i Harkova do Nikolajeva i Kijeva.

CILjEVI: ENERGETSKA I VOJNA INFRASTRUKTURA

U jutarnjim satima napadi su se nastavili. U Svetlovodsku (Kirovogradska oblast) pogođen je energetski objekat – hidroelektrana koja je, prema dostupnim podacima, već ranije više puta bila meta ruskih udara. Na tu lokaciju ispaljeno je pet krstarećih raketa „Kalibar“, dok su istovremeno tri „Iskander-K“ i nekoliko dronova „geranj“ gađali objekte u obližnjem Kremenčuku. Ukupno je, prema ruskim izvorima, u toj fazi upotrebljeno više od 35 bespilotnih letelica, čime je preopterećen lokalni protivvazdušni sistem.

🇺🇦 Voltage fluctuations are also observed in Poltava pic.twitter.com/ORkQNb2pEP — Zlatti71 (@Zlatti_71) November 8, 2025

Napadi su zabeleženi i u Nikolajevskoj oblasti, gde su mete bili vojni aerodrom i objekti za skladištenje goriva i energije. Prema nepotvrđenim informacijama, jedan od udara pogodio je i administrativni centar regionalne vlasti.

U Kijevskoj oblasti, sistem PVO je pokušao da presretne rusku raketu iznad Makarova, ali je, prema preliminarnim izveštajima, došlo do kvara – projektil je pao ubrzo nakon lansiranja. Upravo u tom regionu, navodi se, nalazi se kamp za obuku Glavne obaveštajne uprave (GUR).

‼️ Damage to Ukraine's energy infrastructure according to NASA FIRMS data analysis:



🟥 At night, a gas processing plant was on fire in the Kharkiv region;



🟥 A fire was also reported at the oil and gas processing plant Belsk in the Poltava region;



🟥 The oil and gas… pic.twitter.com/iEnF00CANK — Zlatti71 (@Zlatti_71) November 8, 2025

GUBITAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I NAPAD NA INDUSTRIJSKE POGONE

Napadi su izazvali široko rasprostranjene prekide u snabdevanju električnom energijom u Sumskoj i Černigovskoj oblasti. Dronovi „geranj“ pogodili su trafostanice u blizini Šostke, dok su u Dnjepru i dalje goreli požari na lokacijama energetskih objekata, uključujući i Pridnjeprovsku termoelektranu, koja je prethodnih nedelja već više puta bila na meti.

Posebnu pažnju izazvao je napad na termoelektranu „Zmijevska“ u Harkovskoj oblasti, iako taj objekat više nije bio u funkciji proizvodnje struje. Ruski izvori sugerišu da je lokacija služila kao skladište vojne opreme i goriva.

REKORDNO LANSIRANjE HIPERSONIČNIH RAKETA „KINŽAL“

Ovaj napad obeležilo je i rekordno korišćenje hipersoničnih raketa „kinžal“ – najmanje deset projektila lansirano je u jednom danu, što je prvi takav slučaj od početka specijalne vojne operacije.

Ciljevi za „kinžale“ bili su:

gasna i energetska postrojenja u Poltavskoj oblasti,

vojno-logistički centar u Biloji Cerkvi (Kijevska oblast),

vojni aerodrom u Poltavskoj oblasti,

infrastruktura za gorivo u Kremenčuku.

Napadi su izazvali značajne sekundarne eksplozije i požare, što ukazuje na pogođene objekte skladištenja municije i goriva.

OPERACIJA BEZ PRESEDANA

Prema ruskom Ministarstvu odbrane, napad 8. novembra predstavlja „koordinisanu, višeslojnu operaciju“ u kojoj su korišćeni različiti tipovi naoružanja – od krstarećih raketa i hipersoničnih projektila do bespilotnih letelica i modifikovanih avio-bombi tipa KAB i FAB sa UMPK modulima.

Iako Kijev tvrdi da je većina projektila presretnuta, broj zabeleženih udara, eksplozija i prekida u snabdevanju strujom sugeriše da je noć 8. novembra bila jedna od najtežih za ukrajinsku infrastrukturu od početka sukoba.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom noći jedinice njihove protivvazdušne odbrane presrele i uništile 79 ukrajinskih bespilotnih letelica koje su pokušale da napadnu više regiona Ruske Federacije. Napadi su obuhvatili južne i pogranične oblasti, uključujući Rostovsku, Volgogradsku, Brjansku i Kursku oblast.

MASOVNO PRESRETANjE DRONOVA

-Tokom protekle noći, naši sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili ukupno 79 ukrajinskih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Najviše dronova, 36, oboreno je iznad Rostovske oblasti, dok je 10 presretnuto iznad Brjanske, 9 iznad Kurske, a 8 iznad Volgogradske oblasti. Pet dronova uništeno je u Belgorodskoj oblasti i na Krimu, tri u Saratovskoj oblasti, a po jedan u Voro­neškoj, Smolenskoj i Orlovskoj oblasti.

Another video from Rostov in Russia, where it is being announced that there was an imminent armed (drone) attack https://t.co/Gq1XWDJ1Cn pic.twitter.com/FixqoCvI1O — raging545 (@raging545) November 7, 2025

Zvanično nije prijavljeno da ima žrtava niti ozbiljnije materijalne štete, iako su napadi privremeno poremetili rad pojedinih objekata i aerodroma, međutim, to ne znači da efikasnih pogodaka nije bilo.

ORENBURG OBUSTAVIO LETOVE ZBOG PRETNjE DRONOVIMA

Međunarodni aerodrom Orenburg privremeno je obustavio sve dolazne i odlazne letove nakon što je Federalna agencija za vazdušni saobraćaj (Rosavijacija) uvela plan „Tepih“. Sve operacije obustavljene su do daljeg.

Iako zvanične potvrde o napadu nema, kanali za praćenje letova i očevici navode da su mere uvedene zbog rizika od napada bespilotnim letelicama. Putnicima je preporučeno da provere status svojih letova kod avio-kompanija.

Slične preventivne mere ranije su bile uvedene i u susednim regionima tokom noćnih napada dronovima.

🔥GUR nails Bashkortostan's Sterlitamak plant—key supplier of army-grade agidol additives. Workshop inferno halts military fuel production, 1,350km deep. Twice hit this year; Ukraine's reach turns Russia's heartland into a tinderbox.



12/19 pic.twitter.com/ipqziDn9sr — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) November 7, 2025

EKSPLOZIJE I U SARATOVU I ENGELSU

Stanovnici Saratova i Engelsa prijavili su desetak glasnih eksplozija tokom noći između 7. i 8. novembra. Svedoci navode da su se čule sirene za vazdušnu uzbunu, a zatim i više detonacija i bleskova svetlosti na nebu.

Prema preliminarnim informacijama, sistemi PVO su presreli nekoliko ukrajinskih dronova, čiji su ostaci pali u nenaseljenim područjima, što je standardna fraza zvaničnih medija. Ipak, jedna letelica je, po svemu sudeći, eksplodirala u Saratovu.

RJAZAN: POŽAR U BLIZINI RAFINERIJE

U Rjazanju je tokom noći primećen jak sjaj u blizini rafinerije nafte u vlasništvu „Rosnjefta“, jedne od najvećih u centralnom delu Rusije. Na lokalnim Telegram kanalima pojavili su se snimci plamena i izveštaji da je došlo do požara u blizini industrijskog kompleksa.

Veza između incidenta i mogućeg napada dronom još nije potvrđena, ali su nekoliko sati ranije lokalni kanali upozoravali građane na mogućnost napada. Zvanične izjave o šteti ili uzrocima požara zasad nisu objavljene.

Multiple explosions have been recorded in Volgograd with the power now off. The authorities claim they have repelled a massive drone attack. Online it is being claimed that the Thermal Power station in Volgograd may have been hit. Geolocated at 48.5028389871330, 44.60795096228833 pic.twitter.com/JohkV3IrkL — raging545 (@raging545) November 8, 2025

VOLGOGRADSKA OBLAST: DRONOVI NAPALI ENERGETSKU INFRASTRUKTURU

Stanovnici zapadnog dela Volgogradske oblasti takođe su prijavili eksplozije i zvuke rada protivvazdušnih sistema. Guverner oblasti tvrdi da su ruske PVO jedinice “odbile masovni napad dronova na energetske objekte”.

Prema prvim podacima, oštećena je dalekovodna trafostanica „Balašovska“, što je privremeno izazvalo prekide u snabdevanju električnom energijom u više okruga – Kikvidzenskom, Urjupinskom, Novonikolajevskom i Novoaninskom.

NAPADI SVE DUBLjE U RUSKU TERITORIJU

Poslednji talas ukrajinskih napada dronovima pokazuje da se ciljevi sve više pomeraju dublje u rusku teritoriju, sa fokusom na energetsku infrastrukturu, aerodrome i industrijske objekte. Istovremeno, ruske snage jačaju protivvazdušnu mrežu i obnavljaju oštećene objekte, dok Ministarstvo odbrane ističe da su svi napadi „pravovremeno neutralisani“.

