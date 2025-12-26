Svet

AMERIKA IZVELA VAZDUŠNE UDARE NA ISLAMSKE KAMPOVE: Oglasila se Vlada Nigerije

26. 12. 2025. u 15:52

SAD su izvele vazdušne udare na kampove militanata povezanih sa Islamskom državom u nigerijskoj državi Sokoto, na granici sa Nigerom.

Letovi u krizna područja dobro se plaćaju, Foto Profimedia

Američki predsednik Donald Tramp nazvao je udare "moćnim i smrtonosnim" i opisao militante kao "teroristički ološ", tvrdeći da su ubijali nevine, uglavnom hrišćane.

U petak ujutru, nigerijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da vlasti zemlje "i dalje učestvuju u strukturisanoj bezbednosnoj saradnji sa međunarodnim partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države, u suzbijanju trajne pretnje terorizma i nasilnog ekstremizma".

- To je dovelo do preciznih udara na terorističke mete u Nigeriji putem vazdušnih napada na severozapadu - navodi se u saopštenju.

Očevidac je za Bi-Bi-Si rekao da je raketa pala blizu sela Džabo i da "tu nema boraca Islamske države".

Lokalni poslanik tvrdi da u selu nema IS grupa, a udar je bio manje od 500m od bolnice.

Nigerijska vlada podseća da godinama vodi borbu protiv radikalnih grupa kao što su Boko Haram i IS frakcije, uglavnom na severoistoku zemlje.

Većina žrtava, prema analitičarima, bili su muslimani.

Stručnjaci smatraju da su SAD gađale manju novu IS grupu Lakurawa, koja poslednje dve godine pokušava da se učvrsti u severozapadnim državama Sokoto i Kebi.

Ovo je drugi veliki američki napad na IS u kratkom periodu – prošle nedelje SAD su izvele veliki napad na IS u Siriji, kao odmazdu za ubistvo troje Amerikanaca.

