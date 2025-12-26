AMERIČKI MEDIJI: Moskva prihvata prekid vatre do mirovnog sporazuma, dogovor bliže nego ikad

AMERIČKI portal Aksios izvestio je da je postignut značajan napredak u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i da je Rusija, po prvi put, pristala na prekid vatre koji bi trajao do potpisivanja konačnog mirovnog sporazuma.

Prema navodima publikacije, većina ključnih elemenata budućeg sporazuma već je dogovorena, dok preostala otvorena pitanja, pre svega teritorijalna, i dalje predstavljaju prepreku za finalizaciju procesa.

Kako piše Aksios, zakazani sastanak između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i američkog predsednika Donalda Trampa, planiran za 28. decembar, smatra se signalom da su pregovori ušli u završnu fazu. Tramp je ranije jasno stavio do znanja da će se lično sastati sa Zelenskim samo ukoliko proceni da je sporazum nadohvat ruke, što dodatno pojačava utisak da se pregovori nalaze u odlučujućem trenutku.

Neimenovani visoki američki zvaničnik, kojeg citira Aksios, ocenio je da su pregovarači stigli dalje nego ikada ranije. Prema njegovim rečima, u poslednje dve nedelje postignut je veći napredak nego tokom cele prethodne godine pregovora. On je naglasio da je cilj sada da se proces privede kraju i da se, kako je slikovito opisao, „lopta gurne u gol“.

Centralno sporno pitanje i dalje ostaje teritorijalno uređenje. Prema navodima Aksiosa, ruska strana se složila da je prekid vatre neophodan kako bi se u Ukrajini organizovao referendum o teritorijalnim ustupcima. Ovo predstavlja značajnu promenu u stavu Moskve, koja se ranije protivila bilo kakvom primirju pre postizanja konačnog sporazuma.

Ipak, razlike i dalje postoje u vezi sa trajanjem prekida vatre. Ukrajinska strana navodno insistira na primirju u trajanju od 60 dana, dok bi Rusija mogla da zahteva kraći period, navodi američki portal. Upravo oko ovog detalja, kao i oko načina sprovođenja referenduma, i dalje se vode intenzivne konsultacije.

U pozadini ovih događaja, Kremlj je ranije potvrdio da su se, po nalogu predsednika Vladimira Putina, već održali sastanci predstavnika ruskog i američkog rukovodstva. Ti kontakti su usledili nakon putovanja Kirila Dmitrijeva u Sjedinjene Države. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da su se Moskva i Vašington saglasili da nastave dijalog, što je dodatno potvrdilo da je diplomatski kanal ponovo aktiviran na visokom nivou.

Istovremeno, tempo događaja dodatno je ubrzan najavama iz Kijeva i Vašingtona. Zelenski je izjavio da se „mnogo toga može rešiti do Nove godine“ i da na predstojeći sastanak dolazi sa novim idejama koje bi mogle približiti postizanje mira. Njegovu poruku potvrdio je i glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov, koji je naveo da se „ne gubi nijedan dan“ i da je dogovor o sastanku sa Trampom rezultat konkretnih pomaka u pregovorima.

Sa druge strane, Moskva je zadržala rezervisaniji ton. Ruski zvaničnici su nagovestili da plan od 20 tačaka koji je Zelenski ranije predstavio smatraju neprihvatljivim. Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da ne očekuje suštinsko poboljšanje tog plana. Ipak, Kremlj je potvrdio da je Putin bio informisan o kontaktima koje je njegov izaslanik Dmitrijev imao sa Trampovim savetnicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, kao i da je ruski predsednik dao nalog da se dijalog nastavi.

U isto vreme, Putin je jasno stavio do znanja da Rusija neće popustiti po pitanju Donbasa. Prema tumačenjima izvora bliskih pregovorima, Moskva bi eventualno mogla da razmotri ograničene teritorijalne ustupke, ali isključivo u okviru šireg dogovora i u skladu sa ranijim razgovorima koje je Putin vodio sa Trampom, uključujući i neformalni dogovor postignut tokom susreta na Aljasci.

Aksios navodi da će sastanak Trampa i Zelenskog imati za cilj da se „zapečati“ sporazum o američkom mirovnom planu za Ukrajinu. Prema informacijama koje su ukrajinski zvaničnici podelili sa portalom, sastanak bi trebalo da se održi u nedelju, dok Bela kuća u trenutku objavljivanja teksta nije dala zvaničan komentar.

Pregovaračka dinamika dodatno je intenzivirana tokom prethodnog vikenda, kada su se na Floridi sastali Trampovi savetnici Vitkof i Kušner sa ključnim pregovaračima iz Rusije i Ukrajine. Ti razgovori predstavljaju deo niza sastanaka održanih u poslednja dva meseca. Visoki američki zvaničnik opisao je razgovore sa Umerovim i ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim kao pozitivne i konstruktivne, naglašavajući da postoji osećaj da su obe strane spremne da zaključe proces.

U tom kontekstu, formulacija koju je Aksios istakao, da su pregovarači „stiglu koliko su mogli“ i da se sada radi o završnom potezu, najbolje oslikava trenutnu fazu pregovora. Ukoliko se najavljeni sastanak zaista održi i donese konkretne odluke, kraj oružanog sukoba u Ukrajini mogao bi prvi put posle dugog vremena da dobije realne obrise, iako ključni politički i teritorijalni kompromisi tek treba da budu formalno potvrđeni.

