"TAKVE MERE NEPRIHVATLJIVE IZMEĐU SAVEZNIKA, PARTNERA I PRIJATELJA": Košta i Fon der Lajen osudili odluku SAD zbog zabrane viza

PREDSEDNIK Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je danas da Evropska unija osuđuje ograničenja putovanja koja su Sjedinjene Američke Države uvele protiv evropskih građana i zvaničnika.

Foto: Profimedia

- Takve mere su neprihvatljive između saveznika, partnera i prijatelja - napisao je Košta na platformi Iks.

On je istakao da EU čvrsto stoji u odbrani slobode izražavanja, pravednih digitalnih pravila i svoje regulatorne suverenosti.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da je sloboda govora temelj snažne i živahne evropske demokratije.

- Ponosni smo na nju. Štitićemo je. Jer je Evropska komisija čuvar naših vrednosti - istakla je Fon der Lajen na platformi Iks.

Evropska komisija snažno je osudila odluku SAD da uvede zabranu viza za pet evropskih građana, uključujući bivšeg komesara Evropske unije Tjerija Bretona, saopšteno je iz EK.

Foto: Profimedia

Kako je navedeno, EU je zatražila i pojašnjenja od američkih vlasti, prenosi Rojters.

- Ako bude potrebno, brzo i odlučno ćemo reagovati kako bismo odbranili našu regulatornu autonomiju od neopravdanih mera - rečeno je iz Evropske komisije. Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da Francuska osuđuje vizna ograničenja koja su SAD uvele za Tjerija Bretona i još četiri evropske ličnosti.

- Ove mere predstavljaju zastrašivanje i prinudu protiv evropskog digitalnog suvereniteta - napisao je Makron na platformi Iks.

Kako je naveo, digitalne propise Evropske unije usvojili su kroz demokratski i suvereni proces Evropski parlament i Savet.

- Oni se primenjuju u Evropi kako bi se garantovala fer konkurencija između platformi, bez ciljanja bilo koje treće zemlje, i kako bi se onlajn sprovodila pravila koja već važe oflajn - rekao je predsednik Francuske.

Prema njegovim rečima, pravila koja se primenjuju na digitalni prostor Evropske unije nisu namenjena da se određuju van Evrope.

- Zajedno sa Evropskom komisijom i našim evropskim partnerima, nastavićemo da branimo naš digitalni suverenitet i regulatornu autonomiju - zaključio je Makron.

Foto: AP

Stejt department je ranije danas saopštio da su SAD odlučile da odbiju izdavanje viza za pet osoba, uključujući bivšeg komesara Evropske unije, zbog, kako je navedeno, pokušaja da primoraju američke platforme društvenih mreža da ograniče stavove kojima se protive.

Državni sekretar SAD Mark Rubio naveo je u saopštenju da su, kako je rekao - Radikalni aktivisti i naoružane nevladine organizacije unapredile cenzorske mere stranih država, usmerene na američke govornike i američke kompanije.

Među osobama kojima su odbijene vize nalazi se bivši komesar Evropske komisije zadužen za digitalna pitanja, Tjeri Breton.

(Tanjug)

