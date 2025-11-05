SITUACIJA u blizini grada Pokrovska u Donjeckoj oblasti ostaje kritična. Ovo je izvestio Telegram kanal Duboke države (DeepState), medija pod kontrolom GUR, koji je objavio mapu borbi oko grada.

Foto: Profimedia

Prema javnom izveštaju, ruska vojska „nastavlja svoje gomilanje u gradu, gde je stalno praćena“.

Posmatrač piše da grad postepeno apsorbuje neprijatelje – Rusi „već vrše kontrolu nad područjem, uspostavljaju položaje, imaju područja za gomilanje snaga i kontrolišu svoju logistiku za infiltraciju u grad“.

-Neprijatelj takođe pokušava da preuzme kontrolu nad područjem između Pokrovska i Grišina, dok istovremeno pokušava da dođe do ovog drugog. Specijalne snage aktivno sprovode operacije fizičkog čišćenja u ovom području, jer je ovo ključno logističko čvorište za Pokrovsk. Međutim, ovo ne rešava glavni problem – blokiranje neprijatelja na južnoj periferiji, što onemogućava prodor u grad. S obzirom na to da Rusi već uspostavljaju položaje tamo i preuzimaju kontrolu nad područjem, ova prilika je u suštini izgubljena, navodi se u publikaciji.

-Situacija ostaje kritična. I dok u kontekstu Pokrovska govorimo o tome da grad bude apsorbovan, Mirnograd se jednostavno odseca od spoljnog sveta, a njegov gubitak bi bio najnesrećniji od svih većih gradova, jer bi bio zauzet bez ikakvog pravilnog osiguranja uporišta tamo, dodaje Duboka država.

Foto telegram DeepState

Generalštab ukrajinskih oružanih snaga navodi da, od danas, nema gradova u aglomeraciji Pokrovsk-Mirnograd koje su opkolile ili opsednule ruske snage.

-Nijedna jedinica Odbrambenih snaga nije u okruženju, rekao je portparol Generalštaba Andrij Kovalj.

Ilustracija telegram rybar

Podsećanja radi, juče je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio da ruska vojska nije postigla nikakav napredak u Pokrovsku.

Jedan ukrajinski vojni oficir uporedio je situaciju u Pokrovsku sa povlačenjem iz Sudže, kritikujući komandu ukrajinskih oružanih snaga.

