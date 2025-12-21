KAKAV POTEZ! Evo šta je Nemanja Radonjić uradio čim je Vladan Milojević otišao iz Crvene zvezde

VLADAN Milojević napustio je Crvenu zvezdu, a nakon toga oglasio se fudbaler crveno-belih Nemanja Radonjić.

FOTO: M. Vukadinović

Brzonogi krilni igrač oprostio se putem Instagrama od dosadašnjeg šefa stručnog štaba.

- Šefe, hvala na svemu i srećno - napisao je Radonjić, uz emotikon crvenog i belog srca.

Foto: Printskrin Instagram/n.radonjic7

Vredi pomenuti da je Radonjić pod vođstvom Vladana Milojevića u dva navrata bio izbačen iz ekipe, ali vraćao se u tim. Bilo kako bilo, reprezentativac Srbije zahvalan je trofejnom stručnjaku.

Posebno je dobro igrao u prvom mandatu popularnog "Miloja" na klupi Zvezde. Pamte se i partije koje je pružio u Ligi šampiona prošle godine, pre svega protiv Štutgarta kad je postigao dva gola i Milana gde je takođe bio strelac.

Podsetimo, stratega iz Aranđelovca na klupi srpskog šampiona trebalo bi da zameni Dejan Stanković.

Vladan Milojević - biografija

"Miloje", kako glasi nadimak trofejnog trenera, napušta crveno-bele u trenutku kada je, na zimsku pauzu, Partizan otišao sa bodom više od branioca titule u Superligi Srbije, ali i sa vrlo dobrom situacijom na evropskoj sceni - Zvezda je 17. u Ligi Evrope, sa deset bodova iz šest utakmica, i na odličnom je putu da učestvuje u nokaut fazi ovog takmiečnja.

Milojeviću je tako danas, na prilično skroman način, saopštenjem kluba, okonačan drugi mandat na Marakani gde je svojevremeno kao igrač osvojio Kup 1996.

U prvom trenerskom mandatu na Zvezdinom kormilu osvojio je titule 2018. i 2019, a onda se 2023. vratio, posle rada u Al Ahliju, AEKU iz Atine, Al Itifaku, APOELU-u i Apolonu.

U sezoni 2024/2025, odveo je Crvenu zvezdu u grupnu fazu Lige šampiona posle pobede u plej-ofu nad norveškom ekipom Bode/Glimt, ali ovog leta mladi kiparski klub Pafos je bio prevelika prepreka, pa se umesto u elitu, "otišlo" u drugo po snazi takmičenje klubova pod okriljem UEFA.

Posle prve od dve nove titule koje je doneo na Marakanu, dobio je decembra 2024. Zlatnu loptu koju dodeljuje FSS za najboljeg trenera naše zemlje.

