Svet

"AKO UKRAJINA PADNE, TO ĆE BITI KATASTROFA ZA MAĐARSKKU": Orban izneo jezivu prognozu

K. Despotović

21. 12. 2025. u 15:57

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da njegova zemlja nije zainteresovana za pad Ukrajine, jer bi to postao ozbiljan problem za Mađarsku.

АКО УКРАЈИНА ПАДНЕ, ТО ЋЕ БИТИ КАТАСТРОФА ЗА МАЂАРСККУ: Орбан изнео језиву прогнозу

Foto: Tanjug/Nicolas Tucat, Pool Photo via AP

- Pad Ukrajine će biti ozbiljan problem za Mađarsku. Zbog toga pad Ukrajine nije samo u interesu Mađarske, već moramo postići izuzetan sporazum kako se to ne bi dogodilo -  rekao je mađarski premijer.

U izveštaju je naglasio da je stabilnost u susednoj zemlji od velike važnosti za Mađarsku, koja se tamo snabdeva električnom energijom i gasom.

- U međuvremenu, rat svakodnevno slabi Ukrajinu. Svet je jedina stvar koja ga može ojačati. Svako ko zaista podržava Ukrajinu treba da teži miru i da mu sada teži - izjavio je Orban.

Ranije je premijer Mađarske nazvao kredit EU za Ukrajinu 'izuzetno lošom odlukom' i 'izgubljenim novcem'.

Orban je takođe izrazio sumnju da je Rusija napala Ukrajinu.

(Ukrajinska pravda)

