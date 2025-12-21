"AKO UKRAJINA PADNE, TO ĆE BITI KATASTROFA ZA MAĐARSKKU": Orban izneo jezivu prognozu
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da njegova zemlja nije zainteresovana za pad Ukrajine, jer bi to postao ozbiljan problem za Mađarsku.
- Pad Ukrajine će biti ozbiljan problem za Mađarsku. Zbog toga pad Ukrajine nije samo u interesu Mađarske, već moramo postići izuzetan sporazum kako se to ne bi dogodilo - rekao je mađarski premijer.
U izveštaju je naglasio da je stabilnost u susednoj zemlji od velike važnosti za Mađarsku, koja se tamo snabdeva električnom energijom i gasom.
- U međuvremenu, rat svakodnevno slabi Ukrajinu. Svet je jedina stvar koja ga može ojačati. Svako ko zaista podržava Ukrajinu treba da teži miru i da mu sada teži - izjavio je Orban.
Ranije je premijer Mađarske nazvao kredit EU za Ukrajinu 'izuzetno lošom odlukom' i 'izgubljenim novcem'.
Orban je takođe izrazio sumnju da je Rusija napala Ukrajinu.
(Ukrajinska pravda)
BONUS VIDEO:
KINESKI DRON PRVI NA MONT EVERESTU: Pogledajte kako nosi teret
Preporučujemo
OBJAVA RATA, UHVATILI SMO GOLUBA PISMONOŠU NA VREME: Orban o slanju ruske imovine Kijevu
20. 12. 2025. u 20:36
ORBAN NIKAD OŠTRIJE O ODLUCI BRISELA: Kredit EU za Ukrajinu podseća na Treći rajh
20. 12. 2025. u 08:28
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)