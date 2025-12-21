"PUTIN NE MOŽE NI U UKRAJINU DA OKUPIRA, A KAMOLI EVROPU": Šefica američkih obaveštajaca oplela po Rusiji (FOTO)
Direktorka američke Nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard izjavila je danas da američka obaveštajna zajednica ne procenjuje da Rusija ima sposobnost da osvoji Evropu ili čak Ukrajinu.
Tulsi Gabard je iznela ove komentare u objavi na društvenoj mreži X, odgovarajući na izveštaje u kojima se tvrdi da američka obaveštajna zajednica podržava stavove EU i NATO da Rusija ima za cilj invaziju ili osvajanje Evrope.
Šefica američkih obaveštajaca: Rusija ne može ni Ukrajinu da okupira
Optužila je ono što je nazvala "podstrekačima iz duboke države i njihovim propagandnim medijima" da širenjem lažnih narativa pokušavaju da potkopaju napore američkog predsednika Donalda Trampa da donese mir Ukrajini i Evropi.
- Podstrekači iz duboke države i njihovi propagandni mediji ponovo pokušavaju da potkopaju napore predsednika Trampa da donese mir Ukrajini, a zapravo i Evropi, lažno tvrdeći da se "američka obaveštajna zajednica" slaže i podržava stav EU/NATO-a da je cilj Rusije invazija/osvajanje Evrope (kako bi dobili podršku za svoje proratne politike) - rekla je Gabard.
Naglasila je da su takve tvrdnje osmišljene da generišu javnu podršku proratnim politikama i eskaliraju sukob.
- Istina je da američke obaveštajne službe procenjuju da Rusija nema čak ni sposobnost da osvoji i okupira Ukrajinu, a kamoli da izvrši invaziju i okupira Evropu - dodala je.
(Index)
