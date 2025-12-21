Svet

"PUTIN NE MOŽE NI U UKRAJINU DA OKUPIRA, A KAMOLI EVROPU": Šefica američkih obaveštajaca oplela po Rusiji (FOTO)

В.Н.

21. 12. 2025. u 16:02

Direktorka američke Nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard izjavila je danas da američka obaveštajna zajednica ne procenjuje da Rusija ima sposobnost da osvoji Evropu ili čak Ukrajinu.

ПУТИН НЕ МОЖЕ НИ У УКРАЈИНУ ДА ОКУПИРА, А КАМОЛИ ЕВРОПУ: Шефица америчких обавештајаца оплела по Русији (ФОТО)

Foto: Tanjug

Tulsi Gabard je iznela ove komentare u objavi na društvenoj mreži X, odgovarajući na izveštaje u kojima se tvrdi da američka obaveštajna zajednica podržava stavove EU i NATO da Rusija ima za cilj invaziju ili osvajanje Evrope.

Šefica američkih obaveštajaca: Rusija ne može ni Ukrajinu da okupira

Optužila je ono što je nazvala "podstrekačima iz duboke države i njihovim propagandnim medijima" da širenjem lažnih narativa pokušavaju da potkopaju napore američkog predsednika Donalda Trampa da donese mir Ukrajini i Evropi.

- Podstrekači iz duboke države i njihovi propagandni mediji ponovo pokušavaju da potkopaju napore predsednika Trampa da donese mir Ukrajini, a zapravo i Evropi, lažno tvrdeći da se "američka obaveštajna zajednica" slaže i podržava stav EU/NATO-a da je cilj Rusije invazija/osvajanje Evrope (kako bi dobili podršku za svoje proratne politike) - rekla je Gabard.

Naglasila je da su takve tvrdnje osmišljene da generišu javnu podršku proratnim politikama i eskaliraju sukob.

- Istina je da američke obaveštajne službe procenjuju da Rusija nema čak ni sposobnost da osvoji i okupira Ukrajinu, a kamoli da izvrši invaziju i okupira Evropu - dodala je.

(Index)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Nemci više ne veruju u Deda Mraza: Merc i njegova koalicija izgubili poverenje
Svet

0 0

Nemci više ne veruju u Deda Mraza: Merc i njegova koalicija izgubili poverenje

Nova anketa Instituta INSA za list „Bild“, sprovedena između 12. i 15. decembra među 1.003 ispitanika, predstavlja dosad najteži udarac za vladu kancelara Fridriha Merca i SPD-a. Poverenje građana u crno-crvenu koaliciju (CDU/CSU–SPD) palo je na istorijski minimum u rekordno kratkom roku. Samo 10% ispitanika veruje da će politika Merca, Klingbajla i ostatka vlade poboljšati njihovu ličnu situaciju, 41% smatra da će sve ostati isto, dok čak 58,7% – najviše od preuzimanja vlasti – ne očekuje nikakav ekonomski rast.

21. 12. 2025. u 16:33

Politika
Tenis
Fudbal
THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLJEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu

THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLjEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu