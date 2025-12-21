Svet

"RUSI ODVELI VIŠE OD 50 CIVILA, SVI PRETHODNO ODBILI DA SE EVAKUIŠU": Hitno se oglasila Ukrajina nakon dešavanja u Sumskoj oblasti

В.Н.

21. 12. 2025. u 15:25

RUSKE trupe su prešle državnu granicu Ukrajine kod sela Grabovske u Sumskoj oblasti na granici sa Rusijom i odatle odvele 50 civila, potvrdio je oficir Dmitro Lihovi iz Glavne uprave za komunikacije Oružanih snaga Ukrajine.

Foto: Profimedia

Izvestio je da su se, zbog ruske ofanzive, Odbrambene snage povukle sa nekoliko položaja u oblasti Grabovskog. 

Istovremeno, nakon što su Rusi zauzeli naselje, više od 50 ukrajinskih civila je prisilno deportovano na teritoriju Ruske Federacije.

"Uglavnom su to stariji muškarci i žene, jedan od njih ima 89 godina. Skoro svi su prethodno odbili da se evakuišu duboko u teritoriju Ukrajine", naglasio je Lihovi.

(Ukrajinska pravda)

