"RUSI ODVELI VIŠE OD 50 CIVILA, SVI PRETHODNO ODBILI DA SE EVAKUIŠU": Hitno se oglasila Ukrajina nakon dešavanja u Sumskoj oblasti

RUSKE trupe su prešle državnu granicu Ukrajine kod sela Grabovske u Sumskoj oblasti na granici sa Rusijom i odatle odvele 50 civila, potvrdio je oficir Dmitro Lihovi iz Glavne uprave za komunikacije Oružanih snaga Ukrajine.

Izvestio je da su se, zbog ruske ofanzive, Odbrambene snage povukle sa nekoliko položaja u oblasti Grabovskog.

Istovremeno, nakon što su Rusi zauzeli naselje, više od 50 ukrajinskih civila je prisilno deportovano na teritoriju Ruske Federacije.

"Uglavnom su to stariji muškarci i žene, jedan od njih ima 89 godina. Skoro svi su prethodno odbili da se evakuišu duboko u teritoriju Ukrajine", naglasio je Lihovi.

