"RUSI ODVELI VIŠE OD 50 CIVILA, SVI PRETHODNO ODBILI DA SE EVAKUIŠU": Hitno se oglasila Ukrajina nakon dešavanja u Sumskoj oblasti
RUSKE trupe su prešle državnu granicu Ukrajine kod sela Grabovske u Sumskoj oblasti na granici sa Rusijom i odatle odvele 50 civila, potvrdio je oficir Dmitro Lihovi iz Glavne uprave za komunikacije Oružanih snaga Ukrajine.
Izvestio je da su se, zbog ruske ofanzive, Odbrambene snage povukle sa nekoliko položaja u oblasti Grabovskog.
Istovremeno, nakon što su Rusi zauzeli naselje, više od 50 ukrajinskih civila je prisilno deportovano na teritoriju Ruske Federacije.
"Uglavnom su to stariji muškarci i žene, jedan od njih ima 89 godina. Skoro svi su prethodno odbili da se evakuišu duboko u teritoriju Ukrajine", naglasio je Lihovi.
(Ukrajinska pravda)
Preporučujemo
ZELENSKI: Povući ćemo se iz Donbasa, imamo samo jedan uslov
21. 12. 2025. u 12:40
PORUKA IZ RUSIJE: Evropa se povukla iz pregovora o Ukrajini!
21. 12. 2025. u 14:45
"KAKVE SU TO GLUPOSTI?": Pitanje NEZGODNO - Putin burno reagovao, novinaru BBS-ja oduzet mikrofon (VIDEO)
21. 12. 2025. u 09:46 >> 09:50
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)