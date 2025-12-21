PORUKA IZ RUSIJE: Evropa se povukla iz pregovora o Ukrajini!

EVROPA se isključila iz bezbednosnih pregovora sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama, insistirajući na nastavku vojnih operacija u Ukrajini, izjavio je vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Maksim Bujakevič.

Foto: OEBS

- Evropa se isključila iz potencijalnog pregovaračkog procesa svojim nedvosmislenim stavom u korist nastavka rata i vojnih akcija - rekao je on, komentarišući pitanje uspostavljanja kanala za razgovor o budućoj bezbednosnoj arhitekturi u Evropi između Moskve i Vašingtona, prenosi agencija RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, značajno je i to što je američka delegacija ostala nejasna po pitanju Ukrajine tokom nekoliko sastanaka Stalnog saveta.

- Oni ne daju bilo kakve izjave o ovom pitanju. Zašto? Zato što su pregovori u toku. Mi smo, sa svoje strane, usmerili kritike na Evropsku uniju i evropske zemlje. Jedva pominjemo Amerikance u našim izjavama, osim komplimentarnih procena napora administracije (američkog predsednika) Donalda Trampa u procesu pregovora - dodao je Bujakevič.

On je istakao da kolektivna Evropa u OEBS-u predlaže da Rusija kapitulira.

Prema njegovim rečima, SAD trenutno praktično ne govore ništa na sastancima o pitanjima evropske bezbednosti zbog tekućih pregovora između Moskve i Vašingtona, a London je preuzeo ulogu moderatora tema vezanih za ukrajinski sukob.

- I šta čujemo? Samo bubnjeve rata: 'više podrške vojnom Kijevu, više novca, više resursa'. Nema razgovora o prekidu vatre - osim zahteva Moskvi za bezuslovni prekid vatre, povlačenje trupa i tako dalje. U suštini, kolektivna Evropa, sa izuzetkom Mađara, pod vođstvom Londona, nudi Rusiji uslove predaje i ništa više. A to a priori pretpostavlja nastavak neprijateljstava. Evropa nije spremna za mir. Ona ne želi mir - kazao je Bujakevič.

On je naveo da zapadne elite promovišu tezu da se Ukrajina posmatra kao predstraža Evrope na njenim istočnim granicama, osmišljena da obuzda "istočne ruske horde".

- Nisu prevazišli ovu paradigmu i nisu spremni za to. I mi u suštini završavamo politički ciklus OEBS-a sa istom premisom: rat se nastavlja, Ukrajina se 'bori', zapadne zemlje nastavljaju da ulažu novac i resurse u nju - rekao je Bujakevič.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je ranije da se Evropa povukla iz ukrajinskog mirovnog procesa i da sve izmene koje su zemlje EU predložile na američki mirovni plan imaju za cilj blokiranje tog procesa.

Putin je, takođe, naveo da Rusija ne namerava da ratuje sa evropskim zemljama, ali ako one iznenada započnu vojne akcije, brzo bi mogla da nastane situacija u kojoj Moskva neće imati sa kim da pregovara.

(Tanjug)

