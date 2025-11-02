KENIJU POGODILA KATASTROFA: Obilne kiše pokrenule klizišta, broj žrtava ne prestaje raste (FOTO/VIDEO)
KLIZIŠTE je pogodilo zapadni deo Kenije, usmrtivši najmanje 21 osobu, dok je više desetina povređeno, a preko 30 ljudi se vodi kao nestalo, saopštio je jedan lokalni zvaničnik.
Incident se dogodio rano u subotu u oblasti Marakvet Ist, koja se trenutno nalazi u središtu kišne sezone, prenosi TRT World.
- Potvrdili smo gubitak 21 života u ovoj tragediji, dok se više od 30 ljudi i dalje vode kao nestali, prema prijavama njihovih porodica - izjavio je ministar unutrašnjih poslova Kenije Kipčumba Murkomen.
Prema rečima ministra, 25 teško povređenih osoba evakuisano je helikopterom u bolnicu u Eldoretu, dok su oni sa lakšim povredama zbrinuti na licu mesta.
Akcija potrage i spasavanja biće nastavljena u nedelju, dodao je Murkomen.
- Radimo sa najvećom hitnošću kako bismo koordinirali spasilačke napore, pružili humanitarnu pomoć i stali uz porodice koje je pogodila tragedija u Marakvet Istu - naglasio je ministar.
On je takođe pozvao stanovnike koji žive u blizini sezonskih reka ili područja gde su se klizišta već dogodila da se premeste na bezbednije lokacije.
