KENIJU POGODILA KATASTROFA: Obilne kiše pokrenule klizišta, broj žrtava ne prestaje raste (FOTO/VIDEO)

Jovana Švedić

02. 11. 2025. u 08:43

KLIZIŠTE je pogodilo zapadni deo Kenije, usmrtivši najmanje 21 osobu, dok je više desetina povređeno, a preko 30 ljudi se vodi kao nestalo, saopštio je jedan lokalni zvaničnik.

КЕНИЈУ ПОГОДИЛА КАТАСТРОФА: Обилне кише покренуле клизишта, број жртава не престаје расте (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Društvene mreže

Incident se dogodio rano u subotu u oblasti Marakvet Ist, koja se trenutno nalazi u središtu kišne sezone, prenosi TRT World.

- Potvrdili smo gubitak 21 života u ovoj tragediji, dok se više od 30 ljudi i dalje vode kao nestali, prema prijavama njihovih porodica - izjavio je ministar unutrašnjih poslova Kenije Kipčumba Murkomen.

Prema rečima ministra, 25 teško povređenih osoba evakuisano je helikopterom u bolnicu u Eldoretu, dok su oni sa lakšim povredama zbrinuti na licu mesta.

Akcija potrage i spasavanja biće nastavljena u nedelju, dodao je Murkomen.

- Radimo sa najvećom hitnošću kako bismo koordinirali spasilačke napore, pružili humanitarnu pomoć i stali uz porodice koje je pogodila tragedija u Marakvet Istu - naglasio je ministar.

On je takođe pozvao stanovnike koji žive u blizini sezonskih reka ili područja gde su se klizišta već dogodila da se premeste na bezbednije lokacije.

