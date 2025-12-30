INDIJA e duboko zabrinuta zbog saopštenja o napadu na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina, izjavio je premijer Narendra Modi.

Foto Tanjug/AP

- Duboko smo zabrinuti zbog izveštaja o napadu na rezidenciju predsednika Ruske Federacije - napisao je Modi na društvenoj mreži Iks.

Indijski premijer je napomenuo da „kontinuirani diplomatski napori predstavljaju najodrživiji put ka okončanju borbenih dejstava i postizanju mira“.

- Pozivamo sve zainteresovane strane da se usredsrede na ove napore i izbegavaju sva dejstva koja bi ih mogla potkopati - dodao je Modi.

U ponedeljak je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio da je kijevski režim izveo teroristički napad na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti u noći 29. decembra koristeći 91 bespilotnu letelicu. Sve bespilotne letelice uništile su snage protivvazdušne odbrane Rusije, a u napadu nije bilo žrtava. Prema rečima ministra, Rusija zbog ovog terorističkog napada ne namerava da se povuče iz pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, on je napomenuo da će pregovaračka pozicija Rusije biti preispitana.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje