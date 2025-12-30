CIA UDARILA DRONOM NA LUČKI OBJEKAT NA OBALI VENECUELE: Napad je usmeren na udaljeni dok koji navodno služi za skladištenje droge

AMERIČKA Centralna obaveštajna agencija (CIA) izvela je ranije ovog meseca napad dronom na lučki objekat na obali Venecuele, rekli su izvori upoznati sa situacijom za Si-en-en, što je prvi poznati američki napad na metu unutar te zemlje.

Napad dronom, čiji detalji ranije nisu objavljeni, usmeren je na udaljeni dok na venecuelanskoj obali za koji američka vlada veruje da ga venecuelanska banda Tren de Aragua koristi za skladištenje droge i njen prevoz na brodove radi daljeg transporta, rekli su izvori.

U vreme napada, navodi se, niko nije bio prisutan u objektu, tako da nije bilo žrtava.

Dva izvora su rekla da su američke Specijalne operacije pružile obaveštajnu podršku operaciji, naglašavajući njihovo kontinuirano učešće u regionu, međutim to je negirala portparolka Komande za specijalne operacije SAD-a pukovnica Ali Vajskof.

- Specijalne operacije nisu podržale ovu operaciju uključujući obaveštajnu podršku - rekla je ona.

Američki predsednik Donald Tramp, navodi dalje Si-en-en, ranije ove godine dao je šira ovlašćenja CIA-i kako bi sprovodila operacije u Latinskoj Americi, uključujući i unutar Venecuele, ali je i tada američka vojska imala zakonsko ovlašćenje za izvođenje udara protiv osumnjičenih trgovaca ljudima samo na moru, a ne na kopnu.

Trampova administracija dala je različita opravdanja za kampanju u Venecueli, koja je uključivala masovno gomilanje vojnih sredstava na Karibima, a zvaničnici su ukazali na imperativ borbe protiv narkotika, ali je šefica Trampovog kabineta Suzi Vajls u intervjuu za Veniti Fer rekla da su napadi na brodove imali za cilj da nateraju predsednika Venecuele Nikolasa Madura da "plače ujaku".

Si-en-en navodi i da su visoki zvaničnici javno i na brifinzima za zakonodavce jasno stavili do znanja da nameravaju da nastave da ciljaju osumnjičene krijumčare droge koristeći sličan priručnik koji je korišćen za ubijanje terorista tokom globalnog rata protiv terora - kampanje u kojoj je CIA također odigrala ključnu ulogu.

(Tanjug)

