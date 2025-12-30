Crna Gora

OGLASIO SE PREDSEDNIK SKUPŠTINE CG: Mandić traži hitnu sednicu Saveta za odbranu i bezbednost zbog hapšenja Kneževića

NAKON što je crnogorska policija je danas upala sa bagerom u Botun , gde je započeto obeležavanje mesta predviđenog za gradnju kolektora, čemu se Botunjani protive, predsednik Skupštine Andrija Mandić zatražio je hitno održavanje sednice Saveta za odbranu i bezbednost.

Oglasio se i predsednik Crne Gore Jakov Milatović porukom da, kako je naveo, umesto da gledamo hapšenje okorelih kriminalaca, jutros se hapse starci i žene.

Akcija Komunalne policije započeta je rano jutros u Botunu, a onda je stigla i interventna kako bi obezbedili prostor na kojem treba da se gradi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice.

Više od 20 meštana među kojima i predsednik Opštine Zeta Mihailo Asanović su uhapšeni, a lider DNP Milan Knežević je, prenosi portal RTCG, samovoljno ušao u vozilo policije. Policija je upozorila novinare da im nije bezbjedno da budu u blizini okupljenih građana.

