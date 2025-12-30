Svet

KINEZI SE OGLASILI O NAPADU NA PUTINOVU REZIDENCIJU: Dijalog i pregovori jedini put

В.Н.

30. 12. 2025. u 08:54

DIJALOG i pregovori su jedini održivi način za rešavanje ukrajinske krize, rekao je predstavnik kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan komentarišući ukrajinski napad na rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina.

КИНЕЗИ СЕ ОГЛАСИЛИ О НАПАДУ НА ПУТИНОВУ РЕЗИДЕНЦИЈУ: Дијалог и преговори једини пут

Foto Tanjug/AP/Andy Wong

- Pozivamo sve strane da se pridržavaju tri principa: da ne dopuste širenje sukoba, da izbegavaju eskalaciju sukoba i da se uzdrže od provokacija, odnosno da doprinesu deeskalaciji i stvore uslove za političko rešenje - izjavio je diplomata.

Ranije je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio da je kijevski režim izveo teroristički napad na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti u noći 29. decembra koristeći 91 bespilotnu letelicu.

Sve bespilotne letelice uništile su snage protivvazdušne odbrane Rusije, a u napadu nije bilo žrtava.

Prema rečima ministra, Rusija zbog ovog terorističkog napada ne namerava da se povuče iz pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, on je napomenuo da će pregovaračka pozicija Rusije biti preispitana.

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GORKA SUDBINA DIVE SFRJ: Na sahrani jedne poginula joj i druga sestra - tu nije bio kraj njene nesreće (FOTO)
Poznati

0 0

GORKA SUDBINA DIVE SFRJ: Na sahrani jedne poginula joj i druga sestra - tu nije bio kraj njene nesreće (FOTO)

JEDNA OD najcenjenijih pevačica Jadranka Stojaković imala je toliko gorku sudbinu, te su ljudi počeli da pričaju kako su joj njene pesme postale kletva. A, zapravo, vlasnica autentičnog i veoma raskošnog glasa, trudila se da živi običnim životom i da radi ono što voli - da peva. Međutim, život joj je priredio takav scenario koji nemam prilike da vidimo ni na filmskom platnu.

29. 12. 2025. u 19:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVE PREMA ZASLUGAMA: Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku

SVE PREMA ZASLUGAMA: Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku