DIJALOG i pregovori su jedini održivi način za rešavanje ukrajinske krize, rekao je predstavnik kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan komentarišući ukrajinski napad na rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina.

Foto Tanjug/AP/Andy Wong

- Pozivamo sve strane da se pridržavaju tri principa: da ne dopuste širenje sukoba, da izbegavaju eskalaciju sukoba i da se uzdrže od provokacija, odnosno da doprinesu deeskalaciji i stvore uslove za političko rešenje - izjavio je diplomata.

Ranije je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio da je kijevski režim izveo teroristički napad na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti u noći 29. decembra koristeći 91 bespilotnu letelicu.

Sve bespilotne letelice uništile su snage protivvazdušne odbrane Rusije, a u napadu nije bilo žrtava.

Prema rečima ministra, Rusija zbog ovog terorističkog napada ne namerava da se povuče iz pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, on je napomenuo da će pregovaračka pozicija Rusije biti preispitana.

