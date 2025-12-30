RUSKE TRUPE NAPALE ZAPOROŽJE: Izbio požar, jedna osoba povređena

RUSKE snage izvele su napad na ukrajinski grad Zaporožje, pri čemu je oštećen objekat industrijske infrastrukture i izbio požar, a jedna osoba je povređena, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Foto: Printskrin/Twitter/ Russian Arms Control Delegation in Vienna

Tokom vazdušne uzbune u Zaporožju čule su se eksplozije, javio je dopisnik agencije Ukrinform. Prethodno je Ratno vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine saopštilo da su zabeležena lansiranja vođenih avionskih bombi KAB u Zaporoškoj oblasti i upozorilo da se one kreću ka gradu.

Šef Zaporoške oblastne vojne administracije Ivan Fedorov rekao je da je "neprijatelj udario na Zaporožje" i da je napadom pogođen objekat industrijske infrastrukture, što je izazvalo požar.

Fedorov je kasnije naveo da je jedna 43-godišnja žena zatražila medicinsku pomoć i da je prevezena u bolnicu, uz preliminarnu dijagnozu povreda od gelera.

Ukrajinski zvaničnici su saopštili i da ruske trupe u Zaporoškoj oblasti povećavaju broj jurišnih operacija i pokušavaju da preuzmu kontrolu nad selom Stepnogirsk.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"