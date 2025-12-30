Svet

RUSKE TRUPE NAPALE ZAPOROŽJE: Izbio požar, jedna osoba povređena

В.Н.

30. 12. 2025. u 08:13

RUSKE snage izvele su napad na ukrajinski grad Zaporožje, pri čemu je oštećen objekat industrijske infrastrukture i izbio požar, a jedna osoba je povređena, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

РУСКЕ ТРУПЕ НАПАЛЕ ЗАПОРОЖЈЕ: Избио пожар, једна особа повређена

Foto: Printskrin/Twitter/ Russian Arms Control Delegation in Vienna

Tokom vazdušne uzbune u Zaporožju čule su se eksplozije, javio je dopisnik agencije Ukrinform. Prethodno je Ratno vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine saopštilo da su zabeležena lansiranja vođenih avionskih bombi KAB u Zaporoškoj oblasti i upozorilo da se one kreću ka gradu.

Šef Zaporoške oblastne vojne administracije Ivan Fedorov rekao je da je "neprijatelj udario na Zaporožje" i da je napadom pogođen objekat industrijske infrastrukture, što je izazvalo požar.

Fedorov je kasnije naveo da je jedna 43-godišnja žena zatražila medicinsku pomoć i da je prevezena u bolnicu, uz preliminarnu dijagnozu povreda od gelera.

Ukrajinski zvaničnici su saopštili i da ruske trupe u Zaporoškoj oblasti povećavaju broj jurišnih operacija i pokušavaju da preuzmu kontrolu nad selom Stepnogirsk.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GORKA SUDBINA DIVE SFRJ: Na sahrani jedne poginula joj i druga sestra - tu nije bio kraj njene nesreće (FOTO)
Poznati

0 0

GORKA SUDBINA DIVE SFRJ: Na sahrani jedne poginula joj i druga sestra - tu nije bio kraj njene nesreće (FOTO)

JEDNA OD najcenjenijih pevačica Jadranka Stojaković imala je toliko gorku sudbinu, te su ljudi počeli da pričaju kako su joj njene pesme postale kletva. A, zapravo, vlasnica autentičnog i veoma raskošnog glasa, trudila se da živi običnim životom i da radi ono što voli - da peva. Međutim, život joj je priredio takav scenario koji nemam prilike da vidimo ni na filmskom platnu.

29. 12. 2025. u 19:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TO BI BILO TO? Novak Đoković najavio kraj karijere

TO BI BILO TO? Novak Đoković najavio kraj karijere