RUSKE TRUPE NAPALE ZAPOROŽJE: Izbio požar, jedna osoba povređena
RUSKE snage izvele su napad na ukrajinski grad Zaporožje, pri čemu je oštećen objekat industrijske infrastrukture i izbio požar, a jedna osoba je povređena, saopštili su ukrajinski zvaničnici.
Tokom vazdušne uzbune u Zaporožju čule su se eksplozije, javio je dopisnik agencije Ukrinform. Prethodno je Ratno vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine saopštilo da su zabeležena lansiranja vođenih avionskih bombi KAB u Zaporoškoj oblasti i upozorilo da se one kreću ka gradu.
Šef Zaporoške oblastne vojne administracije Ivan Fedorov rekao je da je "neprijatelj udario na Zaporožje" i da je napadom pogođen objekat industrijske infrastrukture, što je izazvalo požar.
Fedorov je kasnije naveo da je jedna 43-godišnja žena zatražila medicinsku pomoć i da je prevezena u bolnicu, uz preliminarnu dijagnozu povreda od gelera.
Ukrajinski zvaničnici su saopštili i da ruske trupe u Zaporoškoj oblasti povećavaju broj jurišnih operacija i pokušavaju da preuzmu kontrolu nad selom Stepnogirsk.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
Preporučujemo
NETANJAHU SAOPŠTIO VAŽNU VEST: Odlučeno kome će biti dodeljena nagrada Izraela
29. 12. 2025. u 23:45
KINESKI ANALITIČAR IZNEO JASAN STAV: Evo ko koči trajno rešenje za mir u Ukrajini
29. 12. 2025. u 23:00
TRAMP ŠOKIRAN I OGORČEN ZBOG NAPADA NA PUTINOVU REZIDENCIJU: Detalji razgovora američkog i ruskog predsednika
AMERIČKI predsednik Donald Tramp bio je šokiran i ogorčen pokušajem Kijeva da izvede napad na državnu rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je pomoćnik predsednika Ruske Federacije Jurij Ušakov.
29. 12. 2025. u 17:38
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
ZELENSKI: Spreman sam na susret sa Putinom - postoji jedan uslov
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u bilo kom formatu, ali da je za to potrebno da se ''reči i dela'' ruskog lidera podudaraju.
29. 12. 2025. u 13:08
Komentari (0)