VLADIMIR Zelenski i njegovo okruženje se ne bi osmelili na napad na rezidenciju ruskog predsednika bez direktne komande i nadzora svojih gospodara, rekao je bivši ukrajinski premijer Nikolaj Azarov.

Foto: Arhivski snimak

- Oni nisu samostalni, to su marionete ili Amerikanaca ili sada više Evropljana, odnosno Engleza. Sumnjam da bi se Zelenski i njegovi potčinjeni odlučili da pošalju toliki broj dronova na državnu rezidenciju da nisu dobili direktnu komandu. Jasno je da to nije bilo koje mesto, bilo koja oblast. Jasno je da je ta operacija isplanirana - rekao je on za ruske medije.

Azarov je dodao i da je Zelenski znao za napad na rezidenciju tokom obraćanja građanima na Božić 25. decembra.

Njegovi pokušaji da se sada distancira od napada predstavljaju bedno brbljanje.

Prema rečima Azarova, užasne provokacije kijevskog režima pokazuju da je upravo taj režim glavna prepreka za postizanje mira.

Ranije je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio da je kijevski režim izveo teroristički napad na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti u noći 29. decembra koristeći 91 bespilotnu letelicu.

Sve bespilotne letelice uništile su snage protivvazdušne odbrane Rusije, a u napadu nije bilo žrtava.

Prema rečima ministra, Rusija zbog ovog terorističkog napada ne namerava da se povuče iz pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, on je napomenuo da će pregovaračka pozicija Rusije biti preispitana.

(Sputnjik)

