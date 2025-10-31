"BOŽE MOJ, BOŽE MOJ, BOŽE MOJ!" Kamala Haris opisala kako je saznala da je Tramp pobedio: Nisam mogla jasno da govorim

BIVŠA potpredsednica SAD Kamala Haris opisala je momenat kada je saznala da je izgubila predsedničku trku od Donalda Trampa.

Tanjug

- Pozvao me je moj menadžer kampanje i rekao da nam treba još 200.000 glasova koje ne možemo da pronađemo... Bila sam u šoku, nisam mogla jasno da govorim... Samo sam ponavljala: ‘Bože moj, Bože moj, Bože moj’ iznova i iznova - kazala je Kamala Haris.

