"BOŽE MOJ, BOŽE MOJ, BOŽE MOJ!" Kamala Haris opisala kako je saznala da je Tramp pobedio: Nisam mogla jasno da govorim
BIVŠA potpredsednica SAD Kamala Haris opisala je momenat kada je saznala da je izgubila predsedničku trku od Donalda Trampa.
- Pozvao me je moj menadžer kampanje i rekao da nam treba još 200.000 glasova koje ne možemo da pronađemo... Bila sam u šoku, nisam mogla jasno da govorim... Samo sam ponavljala: ‘Bože moj, Bože moj, Bože moj’ iznova i iznova - kazala je Kamala Haris.
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
