RUSKA VOJSKA PROBILA GRANICU: U toku panično povlačenje Ukrajinaca sa fronta (FOTO)

Ana Đokić

21. 12. 2025. u 14:01

RUSKE snage prešle su granicu Sumske oblasti u rejonu sela Grabovsko, primoravši ukrajinske jedinice na povlačenje, nakon čega su lokalne vlasti započele pojačanu evakuaciju civilnog stanovništva, prenose ukrajinski i ruski mediji.

Foto: Profimedia

Prema navodima regionalnih vlasti, evakuacija se sprovodi u Krasnopolski okrug, gde su, kako tvrde ukrajinski mediji, Oružane snage Ruske Federacije prešle državnu granicu u blizini sela Grabovsko.

Ukrajinski Telegram kanali navode da su jedinice OSU bile prinuđene na povlačenje, dok se na terenu sprovode takozvane „stabilizacione mere“. Detalji o obimu borbi i tačnom rasporedu snaga zasad nisu zvanično potvrđeni.

Guverner Sumska oblast saopštio je da je evakuacija tokom prethodne večeri proširena i na stanovnike koji su ranije odbijali da napuste svoje domove, ističući da je bezbednosna situacija u pograničnom području dodatno pogoršana.

Situacija u ovom delu severoistočne Ukrajine ostaje napeta, a lokalne vlasti pozivaju civile da se pridržavaju uputstava službi za vanredne situacije dok se borbena dejstva približavaju naseljenim mestima.

Uskoro opširnije

