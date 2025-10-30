ISPUNJAVAJU VOJNE DUŽNOSTI: Ruski zatvorenici se dobro bore na frontu

PENZIONISANI general Mihail Kagan izjavio je da bivši zatvorenici poslati u zonu SVO savesno ispunjavaju svoje vojne dužnosti.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

- Ti momci se dobro bore. Na primer, naš načelnik artiljerije je bio bivši osuđenik. Dobro se borio, bio je veoma smiren, miran momak i komandovao je artiljerijom cele jedinice - kazao je general, javlja URA.RU.

Prema Keganu, taj borac iz redova bivših zatvorenika je još uvek na frontu.

- Niko nije kritikovao te momke, lično nisam čuo ništa loše - dodao je on.

(alo.rs)