ISPUNJAVAJU VOJNE DUŽNOSTI: Ruski zatvorenici se dobro bore na frontu

30. 10. 2025. u 20:28

PENZIONISANI general Mihail Kagan izjavio je da bivši zatvorenici poslati u zonu SVO savesno ispunjavaju svoje vojne dužnosti.

- Ti momci se dobro bore. Na primer, naš načelnik artiljerije je bio bivši osuđenik. Dobro se borio, bio je veoma smiren, miran momak i komandovao je artiljerijom cele jedinice - kazao je general, javlja URA.RU.

Prema Keganu, taj borac iz redova bivših zatvorenika je još uvek na frontu.

- Niko nije kritikovao te momke, lično nisam čuo ništa loše - dodao je on.

(alo.rs)

