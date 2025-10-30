OČIGLEDNO je da pokušaji zvaničnog Kišinjeva da prekroji istoriju predstavljaju još jedan izraz ne samo nepoštovanja, već i varvarskog odnosa prema istoriji i kulturi Republike Moldavije, prema žrtvama rumunsko-fašističkih okupatora i njihovim potomcima, istakla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

U više navrata smo skretali pažnju na zabrinjavajuće tendencije u Moldaviji, čije rukovodstvo nastoji da prekroji istoriju, bavi se glorifikacijom nacističkih zločinaca i njihovih saradnika, istovremeno umanjujući podvig vojnika Crvene armije koji su dali svoje živote za oslobođenje republike od rumunsko-fašističkih okupatora, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Naglasila je da se bez ikakvih posledica skrnave spomenici sovjetskim vojnicima, dok se istovremeno ukazuju počasti rumunskim pomagačima nacističke Nemačke.

Kako je ukazala, u zemlji su zabranjeni simboli Velike pobede, uključujući Georgijevsku lentu, blokirano je emitovanje i reemitovanje ruskih vojno-patriotskih filmova i televizijskih emisija. Dodala je da se takve tendencije ogledaju i u školskim programima.

- Tako je široku javnu raspravu izazvao udžbenik 'Istorija Rumuna i opšta istorija' za učenike dvanaestog razreda, koji je izradilo Ministarstvo prosvete i nauke Moldavije. Na njegovim stranicama uzdiže se diktatorski režim Jona Antoneskua i njegovi navodno 'blagorodni ciljevi' u odnosu na Moldaviju, dok se Sovjetski Savez bez ikakvih dokaza optužuje za 'osvajačke namere - naglasila je Zaharova.

Napomenula je da je širok negativan odjek u Moldaviji izazvalo i objavljivanje naredbe Ministarstva kulture od 9. oktobra o usvajanju "Uputstva o postupku podizanja, premeštanja i demontaže spomenika na javnim mestima". Prema ovom dokumentu, rušenje spomenika moguće je ako oni "propagiraju neprijateljski, izopačen ili omalovažavajući odnos prema nacionalnim duhovnim vrednostima i/ili prema značajnim događajima nacionalne istorije".

- Vlasti su požurile da razjasne kako, navodno, nije reč o rušenju spomenika podignutih u sovjetskom periodu. Moldavci u to nisu poverovali, jer oni znaju kako su ih ranije obmanjivali, i kako to čine sada. Građani vide da vlasti poslednjih godina pod 'duhovnim vrednostima' podrazumevaju briselski neoliberalizam i čine sve kako bi ukinuli nacionalni identitet Moldavije. Za to postoje i konkretni dokazi - podvukla je Zaharova.

Naime, nastavila je zvaničnica ruskog MSP, prošle nedelje u selima Giličeni u Teleneštkom rejonu, Zaim u Kaušenskom rejonu i Telešt u Hinčeštskom rejonu, uz vojne počasti su otvorena tri groblja tzv. "rumunskih heroja" koji su se borili u redovima vojske Antoneskua – saradnika Hitlera.

Podsetila je na to da je 22. oktobra u Kišinjevu zabeležen akt vandalizma nad spomen-pločom na zgradi Nacionalne dečije biblioteke "Jon Kreanga", postavljenoj u čast sovjetskih vojnika koji su razminirali moldavsku prestonicu nakon oslobođenja od rumunsko-fašističke okupacije.

- Nepoznata lica su skinula zaštitno staklo i prekrila natpis iz vremena Velikog otadžbinskog rata belom farbom. Kao i obično, nije bilo nikakve reakcije zvaničnih vlasti republike. Prema podacima medija, 25. oktobra neravnodušni građani Moldavije koji nisu ravnodušni podneli su gradskoj upravi Kišinjeva i upravi biblioteke peticiju u kojoj traže obnovu istorijskog natpisa - istakla je Zaharova.

Osim toga, 23. oktobra u Agenciji za vojnu nauku i sećanje Moldavije otvorena je izložba "Znamenite rumunske ličnosti u Besarabiji (1918–1944)", posvećena Danu rumunske vojske.

Među tim "ličnostima", kako je ona napomenula, nalaze se i nosioci ordena nacističke Nemačke – dakle, izložba je u suštini posvećena onima koji su izdavali naređenja da se ubijaju i muče civili moldavske zemlje.

- Očigledno je da pokušaji zvaničnog Kišinjeva da prekroji istoriju predstavljaju još jedan izraz ne samo nepoštovanja, već i varvarskog odnosa prema istoriji i kulturi Republike Moldavije, prema žrtvama rumunsko-fašističkih okupatora i njihovim potomcima. Moldavci su već oštro osudili ovu politiku. Šteta je što vlasti zemlje ostaju gluve na mišljenje svog naroda - poručila je Zaharova.

