"JEDINSTVENO ORUŽJE KAKVO NE POSTOJI NIGDE U SVETU" Dmitrijev: Administracija SAD obaveštena (VIDEO)
INFORMACIJE o testiranju krstareće rakete Burevestnik na nuklearni pogon i neograničenog dometa, kao i o trenutnoj situaciji na frontu u Ukrajini, direktno su saopštene američkoj administraciji, izjavio je danas specijalni izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev.
- Već smo uspeli da prenesemo našim američkim kolegama informacije o sastanku predsednika Putina sa Generalštabom jutros, gde je predsednik obavešten da je 5.000 ukrajinskih vojnika opkoljeno kod Kupjanska, 5.500 kod Krasnoarmejska, i o uspešnom testiranju potpuno nove rakete na nuklearni pogon Burevestnik - rekao je Dmitrijev, a javlja Interfaks.
On je ocenio da je veoma važno da se ove informacije direktno saopšte rukovodstvu i ključnim ljudima u predsedničkoj administraciji Sjedinjenih Američkih Država.
Putin je ranije danas saopštio da je testirana nova krstareća raketa Burevestnik, koja može da nosi nuklearne bojeve glave.
- Ključna ispitivanja (krstareće rakete Burevestnik na nuklearni pogon i neograničenog dometa) sada su završena. Ključni ciljevi su sada postignuti - rekao je Putin tokom posete komandnom mestu združene grupe ruskih snaga.
Putin je rekao da su krstareće rakete na nuklearni pogon Burevestnik jedinstveno oružje kakvo ne postoji nigde u svetu i da predstavljaju najsavremeniji kapacitet nuklearnog odvraćanja Ruske Federacije.
