"BORAC ZA SLOBODU I INSPIRACIJA ZA MILIONE LJUDI" Tramp će posthumno odlikovati Čarlija Kirka
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp dodeliće Predsedničku medalju slobode, najviše američko civilno priznanje, ubijenom američkog patrioti Čarliju Kirku.
Ceremonija posthumne dodele ovog odlikovanja biće održana danas u Beloj kući, prenosi Njujork tajms.
Kirk, koji je bio ključni organizator pokreta MAGA, ubijen je 10. septembra dok je govorio na događaju na Univerzitetu Juta Veli.
- Čarli je bio gigant svoje generacije, borac za slobodu i inspiracija za milione ljudi - rekao je Tramp nakon ubistva Kirka.
Kirk bio je među najznačajnijim liderima pokreta MAGA i pomogao je da mladi glasači podrže Trampa na predsedničkim izborima 2024. godine.
(Tanjug)
Preporučujemo
TRAMP JE BLEFIRAO SIJA: Sada će morati da povuče tarife od 100 posto
14. 10. 2025. u 13:32
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)