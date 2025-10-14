"BORAC ZA SLOBODU I INSPIRACIJA ZA MILIONE LJUDI" Tramp će posthumno odlikovati Čarlija Kirka

Svet

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp dodeliće Predsedničku medalju slobode, najviše američko civilno priznanje, ubijenom američkog patrioti Čarliju Kirku.

Ceremonija posthumne dodele ovog odlikovanja biće održana danas u Beloj kući, prenosi Njujork tajms.

Kirk, koji je bio ključni organizator pokreta MAGA, ubijen je 10. septembra dok je govorio na događaju na Univerzitetu Juta Veli.

- Čarli je bio gigant svoje generacije, borac za slobodu i inspiracija za milione ljudi - rekao je Tramp nakon ubistva Kirka.

Kirk bio je među najznačajnijim liderima pokreta MAGA i pomogao je da mladi glasači podrže Trampa na predsedničkim izborima 2024. godine.

(Tanjug)

