MELANIJA UKRALA SVE POGLEDE NA DOČEKU NOVE GODINE: Trampu društvo pravio ovaj svetski lider

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp i prva dama Melanija bili su domaćini tradicionalne novogodišnje zabave u sredu uveče u svom raskošnom odmaralištu Mar a Lago na Floridi.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Prva dama privukla je, kao i uvek, pažnju svojom odevnom kombinacijom. Melanija je nosila srebrnu haljinu, koju je uparila sa srebrnim cipelama. Tramp je tradicionalno nosio smoking.

Između ostalih, Donald Tramp bio je domaćin izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu, pokazuju fotografije objavljene na društvenim mrežama.

Netanjahu, koji je stigao u rezidenciju američkog predsednika u Palm Biču u ponedeljak, zbog razgovora o narednoj fazi mirovnog plana za Pojas Gaze, viđen je pored Trampa u smokingu tokom protekle noći, na fotografijama koje je na društvenim mrežama objavio konzervativni influenser Majkl Solakievič, prenosi Gardijan.

Na listi gostiju na Trampovoj zabavi bili su i njegove vatrene pristalice, bivši republikanski gradonačelnik Njujorka Rudi Đulijani i milijarder iz Ujedinjenih Arapski Emirata Husein Sadžvani, zajedno sa sinovima Erikom i Donom mlađim.

Trampovoj novogodišnjoj zabavi prisustvovali su i visoki članovi njegove administracije, među kojima su bili ministarka unutrašnje bezbednosti Kristi Noem i zamenik šefa kabineta Bele kuće Den Skavina.

