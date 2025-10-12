AKO PUTIN KAŽE Ruski poslanik: Rusija ima novo superoružje – moćnije od „Orešnika“!

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin najavio je novo oružje, koje bi moglo biti moćnije od već poznatog „Orešnika“, izjavio je poslanik Državne dume Andrej Kolesnik.

Foto: Profimedia/Ilustracija

-Ako Putin govori o novom oružju, to znači da će ono biti strateškog značaja, ali verovatno preciznije i razorno… Mislim da će biti moćnije od "Orešnika“, naveo je Kolesnik.

On dodaje da niko ne zna gde će biti razmešteno novo oružje, ali da komandni centri NATO-a „neće imati gde da se sakriju“.

-Ako Putin kaže, znači da oružje već postoji, zaključio je poslanik.

Putin je nakon posete Tadžikistanu istakao da su testiranja novog oružja uspešna, ali nije otkrio detalje o njegovim karakteristikama.

(sputnikportal.rs)

