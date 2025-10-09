PUTIN OTKRIVA PLANOVE ZA MILIJARDE: Obim trgovine Rusije i Centralne Azije u porastu
OBIM trgovine između Rusije i zemalja Centralne Azije porastao je za četiri odsto u periodu između januara i jula, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
On je je to rekao na samitu Rusija - Centralna Azija i naglasio da postoji potpuni prelazak na prioritetno korišćenje nacionalnih valuta u međusobnim obračunima, preneo je TASS. Putin je takođe dodao da je obim trgovine između Rusije i drugih zemalja premašio 45 milijardi dolara, ali da i dalje postoji značajan potencijal za dalji rast.
- Rusija je čvrsto posvećena daljem jačanju strateškog partnerstva i saveza sa zemljama Centralne Azije, kao i u produbljivanju obostrano korisnih političkih, ekonomskih i humanitarnih veza - istakao je ruski lider.
Predsednik je posebno istakao da su u svim navedenim oblastima već postignuti veliki rezultati, ali smatra da su nedovoljna ukupna ruska ulaganja u ekonomije zemalja Centralne Azije od 20 milijardi dolara (oko 17,3 milijardi evra).
(Tanjug)
