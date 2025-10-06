IZABRAN NOVI GENERALNI DIREKTOR UNESKO: Ko je Halid el Enani?
ORGANIZACIJA Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) izabrala je bivšeg egipatskog ministra turizma i antikviteta Halid el Enanija za novog generalnog direktora.
El Enani (54) pobedio je svog konkurenta Eduarda Firmina Matokoa iz Konga (69) u tajnom glasanju, osvojivši 55 glasova od 58 članova izvršnog odbora UNESKO prenosi egipatski list "Šafak".
Matoko je osvojio samo dva glasa, dok Sjedinjene Američke Države nisu glasale.
Izbor El Enanija će sada biti upućen na finalno odobrenje članovima Unesko 6. novembra.
On je na toj funkciji nasledio Francuskinju Odri Azulej, koja je tokom svog mandata radila na diversifikaciji izvora finansiranja.
Unesko i dalje zavisi od budžeta SAD-a, koji čini oko osam odsto ukupnog budžeta agencije.
Sa povlačenjem SAD-a iz Unesko, koje će biti formalizovano do kraja 2026. godine, taj iznos će biti smanjen.
(RT Balkan)
