(MAPA) RUSKI TOPOVI I DRONOVI PRITISNULI LINIJE: Kupjansk na ivici pada, front u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj ključa (VIDEO)

BEZ pauze, ruske trupe nastavljaju da pritiskaju ukrajinske odbrambene linije na više frontova, nastojeći da iscepe kontrolne koridore i osujete logističke veze.

Foto MoD Rusije/Tanjug/AP

Analitički tim ukrajinskog projekta „Duboka država“ izveštava o novim pomeranjima u Dnjepropetrovskoj oblasti (kraj sela Verbove), dok se paralelno vodi žestoka borba kod Novoivaninke u Zaporoškoj oblasti. Obe tačke – i Verbove i Novoivaninka – leže u kritičnim zonama i strateški su važne za dubinu ukrajinskog otpora.

Dalje prema istoku, ruske jedinice su ojačale položaje jugozapadno od Konstantinovke, u delu Bele gore, i vode intenzivne sukobe u Šandrigolovu, u pravcu Limana. Ta frontova pojačanja govore o pokušaju prodora, ali i testiranju kapaciteta ukrajinske odbrane.

Foto MoD Rusije/Tanjug/AP

KUPJANSK – KLjUČNI BOJNI KRST

Četvrti oktobar doneo je novo zaoštravanje u Kupjansku. Grupa snaga „Zapad“ uspela je da probije odbranu između istočnog dela grada i njegovih istočnih predgrađa, okružujući ukrajinske trupe u pregrađenom pojase uz ulicu Privokzalna, koja vodi do južnog ulaza u grad.

Ukrajinske snage još drže grad zahvaljujući snažnoj upotrebi dronova — ti bespilotni aparati ometaju ruski prodor i nastoje da očuvaju linije snabdevanja. Ipak, ruska taktika „spajanja ofanziva i dron udara“ postepeno smanjuje manevarski prostor branilaca. Ako ruske jedinice provere proboj u bloku zapadnog i južnog dela, sudbina Kupjanska može biti zapečaćena. U reakcionoj odbrani braneći se, Kijev možda očajnički naredi kontraudar, ali to bi bilo vrlo rizično.

Ofanziva ruske vojske u Kupjansku dobila je na zamahu 4. oktobra, opak Kijev još uvek silovito pokušava da zadrži ključni grad. pic.twitter.com/4PMO36BAin — Oruzje Online (@oruzjeonline) October 4, 2025

S napadima s juga i zapada i dron operacijama usmerenim na puteve snabdevanja, ruska logika planiranja radi na izolovanju grada. Ukrajinsko vođstvo tvrdi da je situacija „stabilizovana“, ali mnogi analitičari smatraju to verbalnim pokušajem demoralizacije neprijatelja dok se položaji smanjuju.

SEVERNI PRITISCI I ŠIRE LINIJE FRONTA

Na ekstremnoj severnoj liniji, grupa snaga „Sever“ je obnovila ofanzivu iz Milova prema Hatinju, napredujući ka sjeveru regije Harkov. Istovremeno, ruske trupe nastavljaju pritiske u Chugunovki i širenje kontrole na levi obali reke Volče. Borbe u šumama zapadno od Sinelnikova još nemaju jasan epilog, ali su delovi donjih frontova uzdrmani — Kijev gubi fleksibilnost i mora da predvodi reagovanja na više mesta.

I dok ruski tenkovi i pešadija probijaju linije, dronovi postaju ključni faktor — ne samo kao izviđači, već i kao oruđe proračunatih udara na komunikacijske i snabdevne tačke. Ukratko, Ukrajina mora da osloni na precizne operacije, rezervne linije i mobilnost — jer front postaje sve uži, a svaki gubitak pozicije može otvoriti lavinu pomeranja.

Ruske trupe pokušavaju da prošire svoju kontrolu na levoj obali reke Volčje u Volčansku i u šumi zapadno od Sineljnikova. Približavajući se gradu Harkovu, intenzivni udari su usmereni na ukrajinske snage u Lipci i okolini. Međutim, tamo nije bilo izveštaja o ruskom napretku. pic.twitter.com/Jb0E2CTxFm — Oruzje Online (@oruzjeonline) October 4, 2025

KO GUBI, KO POBEĐUJE?

Ukrajinske snage pokazuju izuzetnu otpornost, ali ruski pritisak ide sistematski u tri pravca: dubina (Dnjepropetrovska, Zaporoška), centralno-gradski (Kupjansk) i severno (Harkov region). Ako se ukrajinska odbrana ne konsoliduje ili ne dobije dodatnu tehničku i operativnu pomoć, postoji realna opasnost da se frontovi počnu rušiti po segmentima.

Kupjansk je, po mnogim procenama, milion dolara vredan grad: gubitak bi dao ruskim snagama mostobran ka unutrašnjosti i omogu io bržu mobilizaciju za napade na južne i istočne aspekte fronta. U isto vreme, Ukrajina će morati da balansira između očuvanja gradske odbrane i ne razvodnjavanja snaga na suviše širokom frontu.

U svakom slučaju, narednih nedelja biće presudne — da li Ukrajina može da zaustavi ruski nalet u ključnim sektorima ili će linije popustiti pod kombinovanom silom tenkova, pešadije i dronova. Frontovi se ne smiruju — naprotiv, stežu se, a mapoti sukoba prerastaju u borbu za opstojnost teritorija.

