RUSI UDARILI NA ŽELEZNIČKU STANICU, VOZ U PLAMENU Zelenski: Divljački napad dronom, najmanje 30 povređenih (VIDEO)
NAJMANjE 30 osoba povređeno je u ruskom napadu dronom na železničku stanicu u ukrajinskom gradu Šostka, u Sumskoj oblasti, potvrdio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, prenosi Skaj njuz.
Ukrajinski predsednik je na mreži Iks napisao:
- Divljački ruski napad dronom na železničku stanicu u Šostki, Sumska oblast.
- Sve hitne službe već su na terenu i počele su da pomažu ljudima. Sve informacije o povređenima se utvrđuju. Do sada znamo za najmanje 30 žrtava. Preliminarni izveštaji pokazuju da su na mestu napada bili i zaposleni i putnici - dodao je Zelenski.
Vagon u plamenu
Regionalni guverner Oleg Grigorov rekao je da je pogođen voz koji je saobraćao ka Kijevu i da su na mestu događaja angažovani lekari i spasioci. I Zelenski i guverner objavili su fotografije koje prikazuju putnički vagon u plamenu.
Voditeljka lokalne okružne administracije, Oksana Tarasiuk, izjavila je za ukrajinsku javnu televiziju da je u napadu povređeno oko 30 ljudi.
Pojačani udari na infrastrukturu
Moskva je poslednjih meseci intenzivirala vazdušne napade na ukrajinsku železničku infrastrukturu, gađajući je gotovo svakodnevno. Glavni pomoćnik Zelenskog, Andrij Jermak, optužio je Rusiju za namerno gađanje železničkih stanica i vozova, ističući da sprovodi „rat protiv civila“.
Incident u Šostki dogodio se samo dan nakon napada koji su ukrajinski zvaničnici opisali kao najveći udar na postrojenja za prirodni gas od početka rata u februaru 2022. godine.
